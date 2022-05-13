Fenerbahçe maçı sonunu getirdi! Ayrılık resmen açıklandı

Çaykur Rizespor, 25 Ağustos 2020'de Maritimo takımından transfer ederek kadrosuna kattığı 29 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Fabrício Baiano'yu gönderdi.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada oyuncuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu ve "Baiano'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." denildi.

34. SANİYEDE ATILMIŞTI

22 Nisan tarihinde oynanan Fenerbahçe maçının 34. saniyesinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Baiano, o müsabakanın ardından 2 maç ceza almış ve bir daha kadro şansı bulamamıştı.



