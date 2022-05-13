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Fenerbahçe maçı sonunu getirdi! Ayrılık resmen açıklandı

13.05.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının 34. saniyesinde kırmızı kart görmesinin ardından aldığı ceza ile birlikte bir daha forma şansı bulamayan Fabricio Baiano ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe maçı sonunu getirdi! Ayrılık resmen açıklandı
Fabricio Baiano

Fabricio Baiano

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
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Çaykur Rizespor, 25 Ağustos 2020'de Maritimo takımından transfer ederek kadrosuna kattığı 29 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Fabrício Baiano'yu gönderdi.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada oyuncuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu ve "Baiano'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." denildi.

34. SANİYEDE ATILMIŞTI

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22 Nisan tarihinde oynanan Fenerbahçe maçının 34. saniyesinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Baiano, o müsabakanın ardından 2 maç ceza almış ve bir daha kadro şansı bulamamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Çaykur Rizespor
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