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Fenerbahçe maçına Arda Güler'den damga vuran diyalog! 'Sen mi vuracaksın ağabey?'

20.02.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi. 16 yaşındaki Arda Güler ve 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp 11'de yer aldı. Maç içinde yaşanan frikik pozisyonunda Arda Güler'in Serdar Dursun'a dönerek ''Sen mi kullanacaksın ağabey?'' demesi kameralara yansıdı. Serdar Dursun topa kendisi vurdu ve kaleci kurtardı. Taraftarlar bu olaya büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçe maçına Arda Güler'den damga vuran diyalog! 'Sen mi vuracaksın ağabey?'
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe'de Hatayspor karşısında ilginç bir an yaşandı. Sarı-lacivertlilerin kazandığı serbest vuruş esnasında yayıncı kuruluşun yakaladığı görüntü sosyal medyada gündem oldu. Arda Güler ile Serdar Dursun arasında gelişen frikik konuşması sonrası büyük tepki geldi...

"SEN Mİ KULLANACAKSIN AĞABEY?"

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Fenerbahçe'nin kazandığı frikik sonrası topun başına geçen Arda Güler, Serdar Dursun'un da gelmesiyle kendinden yaşça büyük olan tecrübeli isme dönerek ''Sen mi kullanacaksın ağabey?'' dedi. Serdar Dursun'da topu genç oyuncuya bırakmayarak kendi vuracağını söyledi. Serdar Dursun'un kullandığı vuruş kalecide kaldı ve Fenerbahçeli taraftarlar büyük tepki gösterdi.

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SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Serdar Dursun'un Arda Güler'e topu bırakmaması sonucu sosyal medya adeta karıştı. Genç oyuncuya şans verilmesi gerektiğini savunan taraftarlar tecrübeli oyuncuya tepki gösteriyor...

TÜRKİYE GÜNDEMİNDE 1. SIRAYA KADAR ÇIKTI

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Arda Güler'in Hatayspor karşısında gösterdiği performans sonrası sosyal medyada Türkiye gündeminde Arda 1. sırada yer aldı. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen harika bir oyun ortaya koyan Arda Güler'i taraflı tarafsız herkes destekledi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Serdar Dursun Arda Güler
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