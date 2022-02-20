Fenerbahçe maçına Arda Güler'den damga vuran diyalog! 'Sen mi vuracaksın ağabey?'

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe'de Hatayspor karşısında ilginç bir an yaşandı. Sarı-lacivertlilerin kazandığı serbest vuruş esnasında yayıncı kuruluşun yakaladığı görüntü sosyal medyada gündem oldu. Arda Güler ile Serdar Dursun arasında gelişen frikik konuşması sonrası büyük tepki geldi...

"SEN Mİ KULLANACAKSIN AĞABEY?"

Fenerbahçe'nin kazandığı frikik sonrası topun başına geçen Arda Güler, Serdar Dursun'un da gelmesiyle kendinden yaşça büyük olan tecrübeli isme dönerek ''Sen mi kullanacaksın ağabey?'' dedi. Serdar Dursun'da topu genç oyuncuya bırakmayarak kendi vuracağını söyledi. Serdar Dursun'un kullandığı vuruş kalecide kaldı ve Fenerbahçeli taraftarlar büyük tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Serdar Dursun'un Arda Güler'e topu bırakmaması sonucu sosyal medya adeta karıştı. Genç oyuncuya şans verilmesi gerektiğini savunan taraftarlar tecrübeli oyuncuya tepki gösteriyor...

TÜRKİYE GÜNDEMİNDE 1. SIRAYA KADAR ÇIKTI

Arda Güler'in Hatayspor karşısında gösterdiği performans sonrası sosyal medyada Türkiye gündeminde Arda 1. sırada yer aldı. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen harika bir oyun ortaya koyan Arda Güler'i taraflı tarafsız herkes destekledi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

