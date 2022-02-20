SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yıldızı Arda Güler ilk kez 11'de başladı!

Son dakika: Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yıldızı Arda Güler ilk kez 11'de başladı!

20.02.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin 2005 doğumlu genç oyuncusu Arda Güler henüz 16 yaşında kariyerinde ilk kez 11'de başladı. Sarı-lacivertlilerin Hatayspor ile oynadığı Süper Lig maçında görev alan genç oyuncu büyük mutluluk yaşadı. Arda Güler'in yanında 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp da 11'de yer aldı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yıldızı Arda Güler ilk kez 11'de başladı!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u ağırladı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal bu maça sürpriz bir 11'le çıkmaya karar verdi. Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler maç kadrosunda kendine yer buldu.

KARİYERİNDE İLK KEZ 11'DE

rere

Kariyerinde ilk kez bir maçta 11 başlayan Arda Güler büyük mutluluk yaşadı. Arda'nın yanında 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp da İsmail Kartal'ın tercihi doğrultusunda 11'de yer aldı.

MESUT ÖZİL İLE ARASI ÇOK İYİ

E-6yeVbWUAIAoPm

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil ile Arda Güler'in arasının çok iyi olduğu biliniyor. Saha dışında da genç oyuncuya destek veren yıldız isim Arda'ya bireysel olarak antrenmanlarda eğitim veriyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taraftar bu kez çıldırıcak! Ezeli rakibe mi gidiyor?Taraftar bu kez çıldırıcak! Ezeli rakibe mi gidiyor?
Süper Lig'de tarihe geçecek protesto!Süper Lig'de tarihe geçecek protesto!
Galatasaray'dan şaşırtan Fatih Terim hamlesi!Galatasaray'dan şaşırtan Fatih Terim hamlesi!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Hatayspor Mesut Özil Arda Güler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

10 lira ile 500 bin lira kazandı! 'Geri geleceklerini söylüyorlar ancak şu ana kadar da gelen olmadı'

10 lira ile 500 bin lira kazandı! 'Geri geleceklerini söylüyorlar ancak şu ana kadar da gelen olmadı'

Bölgede tansiyon düşmüyor! Ukrayna tüm dünyaya acil koduyla duyurdu

Bölgede tansiyon düşmüyor! Ukrayna tüm dünyaya acil koduyla duyurdu

Basın toplantısında taciz skandalı! Açıklama geldi...

Basın toplantısında taciz skandalı! Açıklama geldi...

Tüm dünya bu olayı konuşuyor! Futbol tarihinde atılmış en güzel gol...

Tüm dünya bu olayı konuşuyor! Futbol tarihinde atılmış en güzel gol...

Tudor sosyal medyayı salladı!

Tudor sosyal medyayı salladı!

Trabzonspor şampiyon gibi oynuyor! Alanya karşısında gol oldu yağdı...

Trabzonspor şampiyon gibi oynuyor! Alanya karşısında gol oldu yağdı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Son hali dikkat çekti! "Yaşlı değilim"

Son hali dikkat çekti! "Yaşlı değilim"

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Sevgilisiyle ilgili itirafı gündem oldu! "Ben sinirlenince..."

Sevgilisiyle ilgili itirafı gündem oldu! "Ben sinirlenince..."

Mucize kurtuluş! Uçurumdan düştü, ağaç dalına tutunarak...

Mucize kurtuluş! Uçurumdan düştü, ağaç dalına tutunarak...

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.