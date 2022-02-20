Son dakika: Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yıldızı Arda Güler ilk kez 11'de başladı!

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u ağırladı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal bu maça sürpriz bir 11'le çıkmaya karar verdi. Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler maç kadrosunda kendine yer buldu.

KARİYERİNDE İLK KEZ 11'DE

Kariyerinde ilk kez bir maçta 11 başlayan Arda Güler büyük mutluluk yaşadı. Arda'nın yanında 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp da İsmail Kartal'ın tercihi doğrultusunda 11'de yer aldı.

MESUT ÖZİL İLE ARASI ÇOK İYİ

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil ile Arda Güler'in arasının çok iyi olduğu biliniyor. Saha dışında da genç oyuncuya destek veren yıldız isim Arda'ya bireysel olarak antrenmanlarda eğitim veriyor.



