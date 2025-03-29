Fenerbahçe maçına Rüzgar Mehmet Adıyaman damgası! "Genç kaleciyi yaktılar!" dedi, sert sözlerle yüklendi

Şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, ligde kalma mücadelesi veren Bodrum FK'ya konuk oldu. Sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler yoluna kayıpsız devam ederken; söz konusu mücadeleye 4. kaleci olan Rüzgar Mehmet Adıyaman damga vurdu.

BODRUM FK KALECİ KRİZİ YAŞADI

Trendyol Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanan mücadelede, ev sahibi Bodrum FK kaleci krizi yaşadı. Cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyen Diogo Sousa ve sakatlığını atlatamayan Gökhan Akkan kadroya yazılmazken; üçüncü kaleci Kerem Yusuf'un ise maçtan 1 gün önce omzu çıktı.

KALE GENÇ RÜZGAR'A EMANET EDİLDİ

Yaşanan talihsizlikler nedeniyle Fenerbahçe maçında kale, genç Rüzgar Mehmet Adıyaman'a emanet edildi.

SÜPER LİG'DE İLK KEZ SÜRE ALDI

Bodrum'un 4. kalecisi Adıyaman, kariyerindeki ilk Süper Lig maçını Fenerbahçe'ye karşı oynadı.

HATALI YEDİĞİ GOL SONRASI TESELLİ ETTİLER

Rüzgar Mehmet Adıyaman, Fenerbahçe'nin attığı 2'inci goldeki bireysel hatasıyla dikkat çekti.Sağdan yapılan ortada kalesini terk eden 18 yaşındaki kaleci, topu kontrol edemeyince top Szymanski'nin önüne düştü. Polonyalı futbolcu hatayı affetmedi ve topu ağlara gönderdi.

Rüzgar Mehmet Adıyaman, Fenerbahçe'nin attığı bu golün ardından adeta yıkıldı. 18 yaşındaki genç file bekçisini ise Fenerbahçeli futbolcular teselli etti.

ÜMİT KARAN'DAN SERT SÖZLER

Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan eski futbolcu Ümit Karan, hem genç kaleci hem de Bodrum FK teknik direkötürü Jose Morais'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"HAYATIMDA BUGÜN İLK KEZ BÖYLE BİR TOKATLAMA ŞEKLİ GÖRDÜM"

Genç kaleci Rüzgar'ın yakıldığını iddia eden Karan "Bugün de genç bir kaleciyi yaktılar. Rüzgar diye... Çok üzücü bence. Hayatımda bugün ilk kez böyle bir tokatlama şekli gördüm. Yazık, üzüldüm gerçekten. Yapacak bir şey yok. Takımın dördüncü kalecisi... Böyle bir maça çıkartmak." diye konuştu.

Oynana oyuna tepki gösteren Karan, bu oyunla Bodrum FK'nın ligde kalmasının zor olduğunu belirtirken; Jose Morais'e yüklendi.

"BU KADAR KORKAK FUTBOL NİYE?"

Karan şunları söyledi;

"Sonra korkak bir futbol sergilemek. Senin kaybedecek neyin var. Dört olmuş hala çıkmıyorsun? Zaten iki kere Fenerbahçe kalesine gittiler, ikisi de gol oldu. Yani bu kadar korkak futbol niye? Çok enteresan. Yani Bodrum beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. O çıkışını sürdürmeyecek. Belli ki bu şekilde oynamaya devam ederse, o çizginin altına düşecek. Üzülüyorum. Bodrum sevdiğim bir yer ama bu tarz korkak futbolla bu ligde kalman mümkün değil."