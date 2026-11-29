Başakşehir, Süper Lig'in 13. haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda konuk olduğu Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertli ekip bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini dört maça çıkardı.

İLK YARIDA DÖRT GOL ÇIKTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Başakşehir, 16. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golüyle öne geçti ve milli futbolcu son iki maçındaki dördüncü golünü kaydetti. 25. dakikada Skov Olven ve 32. dakikada Onur Bulut ile farkı üçe çıkaran Başakşehir'e Eyüpspor, 38. dakikada Yusuf Barasi'nin golüyle yanıt verdi ve ilk yarı 3-1 sona erdi.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Başakşehir, 69. dakikada Umut Bozok'un golüyle skoru 4-1'e taşıdı. 84. dakikada Edin Visca'nın kaydettiği gol maçın skorunu belirledi ve Başakşehir sahadan 5-1 galip ayrıldı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Süper Lig'de üst üste dördüncü galibiyetini alan Başakşehir, puanını 23'e yükseltirken; ligin son basamağında bulunan Eyüpspor 3 puanda kaldı. Gelecek hafta Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek, Eyüpspor ise Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.