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  4. Fenerbahçe maçında gündem olmuştu! Flaş gelişme... Ömür boyu men cezası aldılar!

Fenerbahçe maçında gündem olmuştu! Flaş gelişme... Ömür boyu men cezası aldılar!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
25.03.2025 20:47
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile Fenerbahçe arasında Ibrox'ta oynanan rövanş maçını Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazanmıştı. İlk maçtaki 3-1'lik Rangers galibiyetinin ardından uzatma ve penaltılara geçilmiş, Rangers, Fenerbahçe'yi penaltılarda elemişti. Rangers, Fenerbahçe maçında ırkçı pankartı açan taraftarlara ömür boyu men cezası verileceğini açıkladı.

Fenerbahçe maçında gündem olmuştu! Flaş gelişme... Ömür boyu men cezası aldılar!

İskoç ekibi, Fenerbahçe maçında açılan bir pankartın UEFA tarafından ırkçı / ayrımcı olarak değerlendirildiğini açıkladı.

TEKRARLANIRSA CEZA AĞIRLAŞACAK

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Rangers, Fenerbahçe maçında yaşanan ırkçı ve/veya ayrımcı ifadelerin iki yıl içerisinde bir maçta tekrarlanması durumunda tribün kapatma cezası alacağını ve söz konusu olayın tekrarlanması durumunda saha kapatma cezası alacağını duyurdu.

TARAFTARLARA ÖMÜR BOYU MEN CEZASI

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İskoç temsilcisinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe maçında ırkçı pankartı açan taraftarların tespit sürecinin devam ettiğini ve söz konusu taraftarlara ömür boyu men cezası verileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
spor UEFA Avrupa Ligi fenerbahçe rangers
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