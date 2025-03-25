Fenerbahçe maçında gündem olmuştu! Flaş gelişme... Ömür boyu men cezası aldılar!

İskoç ekibi, Fenerbahçe maçında açılan bir pankartın UEFA tarafından ırkçı / ayrımcı olarak değerlendirildiğini açıkladı.

TEKRARLANIRSA CEZA AĞIRLAŞACAK

Rangers, Fenerbahçe maçında yaşanan ırkçı ve/veya ayrımcı ifadelerin iki yıl içerisinde bir maçta tekrarlanması durumunda tribün kapatma cezası alacağını ve söz konusu olayın tekrarlanması durumunda saha kapatma cezası alacağını duyurdu.

TARAFTARLARA ÖMÜR BOYU MEN CEZASI

İskoç temsilcisinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe maçında ırkçı pankartı açan taraftarların tespit sürecinin devam ettiğini ve söz konusu taraftarlara ömür boyu men cezası verileceği belirtildi.