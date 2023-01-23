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Fenerbahçe maçının ardından Ümraniyespor teknik direktörü Recep Uçar'dan olay açıklamalar! "Fenerbahçeli oyuncular bile faul var dedi"

23.01.2023 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 20. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla Sarı-Lacivertliler olurken, karşılaşmanın ardından Ümraniyespor teknik direktörü Recep Uçar sert açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe maçının ardından Ümraniyespor teknik direktörü Recep Uçar'dan olay açıklamalar! "Fenerbahçeli oyuncular bile faul var dedi"

Süper Lig'in 20. haftası nefes kesen bir kapanış karşılaşmasına sahne oldu. Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelirken, mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla Sarı-Lacivertliler oldu.

Karşılaşmanın son saniyelerine girilirken Ümraniyespor'un golü VAR kontrolü sonrası iptal edilirken, ev sahibi ekip karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından oldukça sert açıklamalarda bulundu.

"HAKEMLER BENİ ÇILDIRTTI"

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Uçar, "Ülkedeki en nezaketli teknik adamlardan biriyim ama kart görüyorum. Bizim yediğimiz golden önce kaç faul var, bakalım. Bizim hiçbir pozisyonumuza bakılmıyor. Bizim attığımız ikinci golden önce faul var. Ben haksızlık istemiyorum ama hakemler beni çıldırttı." dedi.

"FENERBAHÇELİLER FAUL VAR DEDİ"

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Açıklamalarına, "Fenerbahçe kulübesindeki herkes bizim ikinci gol için faul diyor ama bizim yediğimiz ikinci gol için de 'Haklısın, faul vardı hocam' dediler." sözleriyle devam eden Recep Uçar, "Ben mazeret üretmem, sonuncuysak sebebi benim ama yeter artık. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray en ufak şeyde TFF'yi basıyor ve en ufak şeyde lehlerine her şey değişiyor. Şu gri pozisyonlarda da bir kez bize dönsün! Benim canım çok yanıyor." ifadelerini kullandı.


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