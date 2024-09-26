Fenerbahçe maçının başında Jose Mourinho'yu sinirden çıldırtan olay! Yedek kulübesinden çıktı ve...

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi macerası başladı. Union Saint-Gilloise, mücadelenin ilk dakikasında net bir pozisyondan faydalanamadı. Bu olay sonrası Mourinho takımına çok kızdı.

ÇİZGİDEN ÇIKARTTILAR

Union SG, Fenerbahçe ceza sahasına henüz maçın başında etkili geldi. Oluşan karambolü Fenerbahçe savunmasında Jayden Oosterwolde önledi. Çizgiden topu çıkartan Jayden Oosterwolde, takımının maçın başında 1-0 geriye düşmesini engelledi.

MOURINHO SİNİRDEN ÇILGINA DÖNDÜ

Henüz maçın başında rakibe bu kadar net bir pozisyon verilmesine sinirlenen Mourinho, yedek kulübesinde ayağa kalkarak takımına uyarılarda bulundu. Mourinho'nun çok öfkeli olduğu görülürken, yardımcılarıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.