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Fenerbahçe maçının başında Jose Mourinho'yu sinirden çıldırtan olay! Yedek kulübesinden çıktı ve...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.09.2024 20:11
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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Mücadelenin henüz ilk dakikasında kalesinde büyük bir tehlike atlatan Fenerbahçe'de Jose Mourinho yedek kulübesinde adeta çıldırdı.

Fenerbahçe maçının başında Jose Mourinho'yu sinirden çıldırtan olay! Yedek kulübesinden çıktı ve...

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi macerası başladı. Union Saint-Gilloise, mücadelenin ilk dakikasında net bir pozisyondan faydalanamadı. Bu olay sonrası Mourinho takımına çok kızdı.

ÇİZGİDEN ÇIKARTTILAR

Union SG, Fenerbahçe ceza sahasına henüz maçın başında etkili geldi. Oluşan karambolü Fenerbahçe savunmasında Jayden Oosterwolde önledi. Çizgiden topu çıkartan Jayden Oosterwolde, takımının maçın başında 1-0 geriye düşmesini engelledi.

MOURINHO SİNİRDEN ÇILGINA DÖNDÜ

Henüz maçın başında rakibe bu kadar net bir pozisyon verilmesine sinirlenen Mourinho, yedek kulübesinde ayağa kalkarak takımına uyarılarda bulundu. Mourinho'nun çok öfkeli olduğu görülürken, yardımcılarıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

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José Mourinho fenerbahçe
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