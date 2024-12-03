Fenerbahçe maçının VAR kayıtları yayınlandı! Alper Akarsu...

TFF, Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Yayınlanan kayıtlar içerisinde Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği maçta son dakikalarda penaltı kararı verilen ancak inceleme sonrası iptal edilen pozisyon da yer aldı.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK

VAR: Alper, top omzuna geliyor. Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.

Alper Akarsu: Ekrandayım.

VAR: Bu temas noktası, oynat hocam.

Alper Akarsu: Oynatabilirsin. Başka açın var mı?

VAR: Bir açım daha var.

Alper Akarsu: Tamam gördüm yeterli. Teşekkür ederim.

VAR: Rica ederim.