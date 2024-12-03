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Fenerbahçe maçının VAR kayıtları yayınlandı! Alper Akarsu...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.12.2024 20:16
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftası dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Haftanın sona ermesiyle birlikte haftanın VAR kayıtları da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlandı. Paylaşılan kayıtlarda Fenerbahçe - Gaziantep FK arasında oynanan müsabakadaki VAR konuşmaları dikkat çekti.

Fenerbahçe maçının VAR kayıtları yayınlandı! Alper Akarsu...

TFF, Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Yayınlanan kayıtlar içerisinde Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği maçta son dakikalarda penaltı kararı verilen ancak inceleme sonrası iptal edilen pozisyon da yer aldı.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK

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VAR: Alper, top omzuna geliyor. Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.

Alper Akarsu: Ekrandayım.

VAR: Bu temas noktası, oynat hocam.

Alper Akarsu: Oynatabilirsin. Başka açın var mı?

VAR: Bir açım daha var.

Alper Akarsu: Tamam gördüm yeterli. Teşekkür ederim.

VAR: Rica ederim.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig fenerbahçe VAR kayıtları
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