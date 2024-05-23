Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Fatih Terim'den Okan Buruk'a sürpriz telefon!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele Sarı-Lacivertliler'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, bu sonuçla Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesini de engellemiş oldu.

Öte yandan Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray, Süper Lig'de 17 maç sonra mağlup olurken, sarı kırmızılı takımın 24 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

OKAN BURUK'A TELEFON

Karşılaşmanın ardından ise camianın efsane isimlerinden olan ve geçtiğimiz günlerde Panathinaikos ile yollarını ayıran Fatih Terim'den Okan Buruk'a telefon geldiği öğrenildi.

"HEPİMİZE ÖĞÜTLER VERDİ"

Galatasaray Sportif A.Ş Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu Sportcell'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamada Terim'in, Okan Buruk'u aradığını söyledi. Hatipoğlu açıklamasında "Fatih Terim hocamız Fenerbahçe maçı sonrası Okan hocamızı arayarak destek oldu. Hepimize de öğütler verdi." ifadelerini kullandı.





