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Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Fatih Terim'den Okan Buruk'a sürpriz telefon!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.05.2024 20:31
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Galatasaray'ın 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olması camiada büyük üzüntü yaratırken, Sarı-Kırmızılılar'ın efsanelerinden Fatih Terim derbi karşılaşması sonrası Okan Buruk'a telefon açtığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Fatih Terim'den Okan Buruk'a sürpriz telefon!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele Sarı-Lacivertliler'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, bu sonuçla Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesini de engellemiş oldu.

Öte yandan Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray, Süper Lig'de 17 maç sonra mağlup olurken, sarı kırmızılı takımın 24 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

OKAN BURUK'A TELEFON

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Karşılaşmanın ardından ise camianın efsane isimlerinden olan ve geçtiğimiz günlerde Panathinaikos ile yollarını ayıran Fatih Terim'den Okan Buruk'a telefon geldiği öğrenildi.

"HEPİMİZE ÖĞÜTLER VERDİ"

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Galatasaray Sportif A.Ş Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu Sportcell'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamada Terim'in, Okan Buruk'u aradığını söyledi. Hatipoğlu açıklamasında "Fatih Terim hocamız Fenerbahçe maçı sonrası Okan hocamızı arayarak destek oldu. Hepimize de öğütler verdi." ifadelerini kullandı.

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