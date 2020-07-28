Fenerbahçe, Malcolm Thomas ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, ABD’li pivot Malcolm Thomas ile yollarını ayırdı.Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Beko’nun 2019-20 kadrosunda yer alan Birleşik Amerikalı pivotumuz Malcolm Thomas ile yollarımız ayrılmıştır.
Takımımızın formasını geçtiğimiz sezon başarıyla terleten Malcolm Thomas’a, Fenerbahçe Ailesi’ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz."
Bayern Münih, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe’den ayrılan Malcolm Thomas ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. (İHA)
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