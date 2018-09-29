Fenerbahçe Mame Biram Diouf'a transfer teklifi yapacak

Sezon başında da gündeme gelen yıldızla ilgili İngiliz Sky Sports, "Fenerbahçe yeni teklif hazırladı" haberini geçti.
TFF, Karabükspor, Gaziantepspor ve Manisaspor'un 3 puanını sildi
Fenerbahçe genç yıldıza imzayı attırdı
FIFA'dan tarihi karar!
Beşiktaş sözleşmesi bitecek futbolcular için planlarını yapıyor
Aykut Kocaman net konuştu: Fenerbahçe ile ilgili hiçbir gündemim yok
Şenol Güneş'in ağabeyinden flaş açıklama: Sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılır
Galatasaray'da Florya'yı karıştıran maaş krizi
Galatasaray'ın Sofiane Feghouli'nin menajerine 1 milyon 920 bin euro borçlu olduğu ortaya çıktı!
Juraj Kucka, alacakları nedeniyle Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etti!
Roma 4 - 0 Frosinone (İtalya Serie A)
Gökhan Çıra, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde Fenerbahçe forması giyip '6' işareti yaptı!
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serdar Kulbilge futbolu bıraktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum