Fenerbahçe Mame Biram Diouf'a transfer teklifi yapacak

Sezon başında da gündeme gelen yıldızla ilgili İngiliz Sky Sports, "Fenerbahçe yeni teklif hazırladı" haberini geçti.

Premier Lig'in yıldızı F.Bahçe'ye geliyor

1 / 8 Sarı-lacivertlilerin, Diouf için önereceği rakamın ise 3.5 milyon euro olacağı iddia edildi.

2 / 8 Fenerbahçe'nin Diouf için devre arasında mı yoksa sezon sonunda mı bu teklifi yapacağı belirtilmezken, ara transfer olma ihtimali daha kuvvetli.

3 / 8 30 yaşındaki Diouf, Stoke City'nin geçtiğimiz sezon 3'lü savunma sistemini tercih etmesi nedeni ile hücum hattının sağında forma giymiş ve bu pozisyonu gol sayısını da etkilemişti.

4 / 8 Tecrübeli oyuncu, bu sezon 6 maçta görev aldığı Championship'te ise 1 asist gerçekleştirdi.

5 / 8 2014-15 sezonunda Hannover 96 takımından transfer olan Mame Diouf kariyeri boyunca ise 332 karşılaşmada 113 kez fileleri havalandırdı.

6 / 8 Mame'nin 51 kez yer aldığı Senegal Milli Takımı'nda da 10 golü bulunuyor.

7 / 8 Norveç ekibi Molde'de parlayan Diouf, 2009'da 4.5 milyon euro'ya transfer olduğu Manchester United'da aradığını bulamadı.