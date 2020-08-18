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Fenerbahçe Mame Thiam transferini resmen açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.08.2020 10:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Mame Thiam transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe Mame Thiam transferini resmen açıkladı

Transfer döneminde flaş hamleler yapan Fenerbahçe bu kez de Mame Thiam'ı renklerine bağladığını duyurdu.

Sarı lacivertliler, Thiam'ın 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attığını bildirdi.

Resmi siteden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam'a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz." denildi.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yazık vallahi çok yazık
hoş geldin kara bela
ATATÜRK ün şanlı TÜRK takımına hoş geldin thiam.
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