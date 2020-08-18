Fenerbahçe Mame Thiam transferini resmen açıkladı.

Transfer döneminde flaş hamleler yapan Fenerbahçe bu kez de Mame Thiam'ı renklerine bağladığını duyurdu.
Sarı lacivertliler, Thiam'ın 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attığını bildirdi.
Resmi siteden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam'a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz." denildi.
#FenerbahçeGeliyor ???????? https://t.co/N589a3CoVu pic.twitter.com/uWagyIAqyt— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 18, 2020
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