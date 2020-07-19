Fenerbahçe, Manisaspor'dan Bilal Budak'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe, geleceğe yönelik bir transferi daha bitirdi. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Manisaspor forması giyen Bilal Budak’ın transferi için oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Geçtiğimiz sezon 21 maçta forma giyen 16 yaşındaki Bilal Budak, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.
Top hakimiyetiyle dikkat çeken Bilal Budak, oyun stiliyle Yusuf Şimşek’e benzetiliyor.
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