SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Manisaspor'dan Bilal Budak'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Manisaspor'dan Bilal Budak'ı kadrosuna kattı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.07.2020 10:02 | Son Güncelleme

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir gelişme yaşanıyor. Son dönemde genç futbolculara yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren ve bu bağlamda Bucaspor'dan Barış Sungur ve Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katan Kanarya, TFF 3. Lig ekiplerinden Manisaspor'da forma giyen 16 yaşındaki futbolcu Bilal Budak'ın transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Manisaspor'dan Bilal Budak'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe, geleceğe yönelik bir transferi daha bitirdi. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Manisaspor forması giyen Bilal Budak’ın transferi için oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Geçtiğimiz sezon 21 maçta forma giyen 16 yaşındaki Bilal Budak, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

57

OYUN STİLİ YUSUF ŞİMŞEK’E BENZETİLİYOR

Top hakimiyetiyle dikkat çeken Bilal Budak, oyun stiliyle Yusuf Şimşek’e benzetiliyor.

612


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Bu düzen Türkiye'ye zarar verir!Bu düzen Türkiye'ye zarar verir!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Benzama'dan Erzurumspor paylaşımı!

Benzama'dan Erzurumspor paylaşımı!

Selçuk İnan futbol kariyerini noktaladığını açıkladı

Selçuk İnan futbol kariyerini noktaladığını açıkladı

G.Saray uzun aradan sonra galip!

G.Saray uzun aradan sonra galip!

Acun Ilıcalı'nın takımından gol yağmuru!

Acun Ilıcalı'nın takımından gol yağmuru!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

F.Bahçe Trabzonsporlu yıldızı transfer etti!

F.Bahçe Trabzonsporlu yıldızı transfer etti!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

F.Bahçe son dakikada 3 puanı kaptı

F.Bahçe son dakikada 3 puanı kaptı

Fenerbahçe, Trabzonsporlu yıldız oyuncu ile anlaştı!

Fenerbahçe, Trabzonsporlu yıldız oyuncu ile anlaştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe, Manisaspor'dan Bilal Budak'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo belirsizilği

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo belirsizilği

Ali Koç: Max Kruse ile davamız var!

Bu düzen Türkiye'ye zarar verir!

Ali Koç: TFF’de liyakat aranması gerekiyor

'TFF’de liyakat aranması gerekiyor'

Fenerbahçe ve Acun Ilıcalı'dan ortak plan! Galatasaray istemişti...

Emre ve Acun'dan transfer hamlesi! G.Saray istemişti...

Fenerbahçe'den transfer yağmuru! Trezeguet,Onyekuru ve Emre Kılınç...

F.Bahçe'den yılın transferi! Terim çok kızacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.