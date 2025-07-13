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Fenerbahçe Marco Asensio transferinde sona geldi! Ünlü ismin sarı lacivertlilere maliyeti belli oldu

Fenerbahçe, PSG'den Asensio'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin hem kulüp hem de futbolcuyla anlaştığı belirtildi. Yıldız futbolcunun sarı-lacivertli ekibe maliyeti belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Marco Asensio transferinde sona geldi! Ünlü ismin sarı lacivertlilere maliyeti belli oldu
Cansu Akalp

Fenerbahçe'de Marco Asensio bombası patlamak üzere. Sarı-lacivertliler, İspanyol futbolcuyu renklerine bağlamak için geri sayıma geçti.

Fenerbahçe, Marco Asensio'nun İstanbul'a gelmesi için artık saatleri sayıyor.

TERCİHİ FENERBAHÇE OLDU

Sabah'ın haberine göre; Başta Milan olmak üzere Sevilla, Everton ve Marsilya gibi Avrupa'nın önemli kulüpleri, İspanyol 10 numaraya tekliflerini iletti. Geçen sezon kiralık oynadığı Aston Villa da 29 yaşındaki oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadı.

Ancak tecrübeli yıldız, yeniden Aston Villa veya PSG'de rotasyon oyuncusu olmayı kesin bir şekilde reddetti ve hedefleri doğrultusunda en doğru adresin Fenerbahçe olduğuna karar verdi.

SAĞLIK KONTROLÜNE BEKLENİYOR

Başarılı futbolcu, yeniden İspanya Milli Takımı'nın değişmez isimlerinden biri olmayı ve 2026 yılında Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda boy göstermeyi çok istiyor.

Asıl hedefi ise bu turnuvada şampiyonluk yaşamak. Asensio, sarı-lacivertli kulüpte formunun yükseleceğini düşünüyor.

Fenerbahçe Marco Asensio transferinde sona geldi! Ünlü ismin sarı lacivertlilere maliyeti belli oldu 1

Yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

YILLIK 11 MİLYON EURO ALACAK

PSG'ye 10 milyon Euro bonservis ödeyecek olan Fenerbahçe, 3 yıllık anlaştığı Asensio'ya senelik 11 milyon Euro verecek.

Müzesinde 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 21 kupası olan İspanyol yıldız, sarı-lacivertli forma ile yeni kupalar hedefliyor. Transfer sürecinde dikkat çeken bir detay ise Marco Asensio'yla yapılan görüntülü görüşme oldu.

Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcuyla yaptığı görüşmede İstanbul'da oturması planlanan lüks villayı da tanıttı.

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transfer Marco Asensio fenerbahçe
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