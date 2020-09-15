Fenerbahçe, Mario Mandzukic ile her konuda anlaştı!

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe 34 yaşındaki Mario Mandzukic ile her konuda anlaşmaya vardı. Son ayrıntıların görüşüldüğü Hırvat forvetin sözleşmesi hazırlanıyor.
2019-2020 yılında Katar Ligi'nde Al Duhail forması giyen Mario Mandzukic 7 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol atma başarısı gösterdi.Hırvat milli oyuncu daha önce kariyerinde Juventus, Atletico Madrid, Bayern Munih, Wolfsburg, Dinamo Zagreb formaları giymişti.
Emre Belözoğlu yönetimindeki transfer komitesi şimdi de dünyaca ünlü golcü Mandzukic ile imza aşamasına geldi.Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı transferlerde Emre Belözoğlu baş rolü oynadı. Tecrübeli spor adamı, son olarak dünyaca ünlü golcüyü de ikna etmeyi başardı.
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Formaları 2 milyona satıldı!
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
Flaş transfer! İşte Trabzonspor yeni forveti!
İşte 2020'nin en çok kazanan futbolcusu!
Yıldız futbolcu tribüne çıkarak rakip taraftara saldırdı
G.Saray'ı heyecanlandıran takip!
Emre'nin durumu belli oldu! Başakşehir maçında...
F.Bahçe'nin gündeminde olan Mbawana Samatta kimdir?
Beşiktaş'ta Nikola Kalinic'e engel!
Josef de Souza'dan Beşiktaş ve Sergen Yalçın açıklaması
Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti
Okuyucu Yorumları 3 yorum