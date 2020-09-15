Fenerbahçe, Mario Mandzukic ile her konuda anlaştı!

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe 34 yaşındaki Mario Mandzukic ile her konuda anlaşmaya vardı. Son ayrıntıların görüşüldüğü Hırvat forvetin sözleşmesi hazırlanıyor.

2019-2020 yılında Katar Ligi'nde Al Duhail forması giyen Mario Mandzukic 7 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol atma başarısı gösterdi.Hırvat milli oyuncu daha önce kariyerinde Juventus, Atletico Madrid, Bayern Munih, Wolfsburg, Dinamo Zagreb formaları giymişti.

EMRE BELÖZOĞLU İKNA ETTİ!

Emre Belözoğlu yönetimindeki transfer komitesi şimdi de dünyaca ünlü golcü Mandzukic ile imza aşamasına geldi.Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı transferlerde Emre Belözoğlu baş rolü oynadı. Tecrübeli spor adamı, son olarak dünyaca ünlü golcüyü de ikna etmeyi başardı.