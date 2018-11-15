Fenerbahçe marşları sözleri: Sarı kanaryaların statları inlettiği Fenerbahçe marşları ve tezahüratları

1907 yılında kurulan Fenerbahçe gerek Türkiye’de gerekse de yurtdışındaki başarıları ve kupaları ile Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biridir. Üç büyükler olarak tanımlanan İstanbul takımlarından biri olan Fenerbahçe, taraftarları için bir “Cumhuriyet”tir. Türkiye’de diğer taraftarlar gibi Fenerbahçe taraftarları da takımlarını marşlar ve tezahüratlarla desteklerler.
Siz de takımınızı desteklemek, Fenerbahçe marşları sözleri nelerdir öğrenmek istiyorsanız sizin için pek çok sevilen Fenerbahçe marşını bir araya getirdik. İşte Fenerbahçe marşlarının sözleri...
1907 Marşı Sözleri
1907'de doğdu aşkımız
Sarı lacivert renkleri oldu şarkımız
Sporun her dalında bizim şanımız
Hiç bitmedi bitmeyecek bizim aşkımız
Sarı lacivert rengimiz
Fenerbahçe her şeyimiz
Hiçbir şeye değişmeyiz
Çünkü Fenerbahçeliyiz
1907'de doğdu aşkımız
Sari lacivert renkleri oldu şarkımız
Sporun her dalında bizim şanımız
Hiç bitmedi bitmeyecek bizim aşkımız
Sarı lacivert rengimiz
Fenerbahçe'm her şeyimiz
Hiçbir şeye değişmeyiz
Çünkü Fenerbahçeliyiz
Çünkü Fenerbahçeliyiz
Yaşa Fenerbahçe Marşı Sözleri
Kalpleri Fetheden renkler,
Yaşa Fenerbahçe,
Türkün Kalbi Senle Atar
Yaşa Fenerbahçe.
Mazinde Bir Tarih Yatar,
Yaşa Fenerbahçe,
Ne Mutlu Seni Sevene,
Yaşa Fenerbahçe.
Cihatlar, Lefterler, Canlar,Fikretler,
Hala Sevilen Birer Abidedirler,
Hiç Bir Klüpte Olmayan Bu Dostluk,
Yıllar Yılı Hep Şampiyon Olduk.
Kalpleri Fetheden Renkler,
Yaşa Fenerbahçe,
Türkün Kalbi Senle Atar.
Yaşa Fenerbahçe.
Mazinde Bir Tarih Yatar,
Yaşa Fenerbahçe,
Ne Mutlu Seni Sevesene,
Yaşa Fenerbahçe.
Maç Yaparken Sahada Sarı Kanaryalar,
Rakip Takıma Krampon Toplatırlar,
Sıkı Dur Krşı Defans Fener Geliyor,
Şut Ve Gol Ağları Deliyor.
Kalpleri Fetheden Renkler,
Yaşa Fenerbahçe,
Türkün Kalbi Senle Atar,
Yaşa Fenerbahçe.
Mazinde Bir Tarih Yatar,
Yaşa Fenerbahçe,
Ne Mutlu Seni Sevene,
Yaşa Fenerbahçe.
Kalpleri Fetheden Renkler,
Yaşa Fenerbahçe,
Türkün Kalbi Senle Atar,
Yaşa Fenerbahçe.
Mazinde Bir Tarih Yatar,
Yaşa Fenerbahçe,
Ne Mutlu Seni Sevene,
Yaşa Fenerbahçe.
Kalpleri Fetheden Renkler,
Yaşa Fenerbahçe,
Türkün Kalbi Senle Atar,
Yaşa Fenerbahçe.
Mazinde Bir Tarih Yatar,
Yaşa Fenerbahçe,
Ne Mutlu Seni Sevene,
Yaşa Fenerbahçe.
Ölümsüzsün Sen Fenerbahçe Marşı Sözleri
Tüm umutlar tükenince,
Bir bir kaleler düşünce
Son kalesisin yurdumun,
Savaşımsın sen Fenerbahçe
Son kalesisin yurdumun,
Savaşımsın sen Fenerbahçe
Milyon yürek hep birlikte,
Ağlarız güleriz senle
Öyle büyüksün ki anlatılmaz
Sevdamızsın sen Fenerbahçe
Öyle büyüksün ki anlatılmaz
Sevdamızsın sen Fenerbahçe
Çayırda yaktığın Fener
Yanar hala gönlümüzde
Sönmedi hiç sönmeyecek
Işığımızsın sen Fenerbahçe
Büyük Ata`nın izinde
Gideriz ölüme bile
Darağacında son sözümüzsün
Ölümsüzsün sen Fenerbahçe
Darağacında son sözümüzsün
Ölümsüzsün sen Fenerbahçe
Burası Kadıköy Buradan Çıkış Yok Marşı Sözleri
Vallahi bırakmayız yenmeden
Madem geldin düşünmeden
Hiç alınma hiç bozulma
Neyine güvendin neyine bilmem
Yemin ettim ben vazgeçmem
Yakalarsam affetmem
Gel gel gel kim olursan gel
İster sarıl bana
İster darıl bana
BURASI KADIKÖY BURDAN ÇIKIŞ YOK!!!
YOK YOK ÇIKIŞ YOK
KUSURA BAKMA BİZDEN KAÇIŞ YOK
YOK YOK YOK KAÇIŞ YOK (YOK YOK YOK YOK YOK YOK YOK)
Fenerbahçe Geliyor Marş Sözleri
Geliyor geliyor FENERBAHÇE geliyor
Sahaların efendileri geliyor
Geliyor geliyor FENERBAHÇE geliyor
Yıldızların ayak sesleri geliyor
Başlıyor arkadaşlar hazır olalım
Haydi sonuna kadar hiç durmayalım
En büyük taraftar biz değil miyiz?
Dünya durdukça ilelebet FENER'liyiz
Yensen de yenilsen de
Ağlatsan güldürsen de
Aşkından sürünsem de
Benim gönlüm, gözüm sende
Geliyor geliyor FENERBAHÇE geliyor
Sahaların efendileri geliyor
Geliyor geliyor FENERBAHÇE geliyor
Yıldızların ayak sesleri geliyor
2013 Taraftar Marşı Sözleri
1907’DE DOĞDUN AMA
SIĞAMADIN ASIRLARA
ADI KONMAZ BU AŞKLA
TARAFTARIN YANINDA
SALDIR ŞANLI KANARYA!!
AVRUPANIN GÖZÜNÜN ORTASINA
BAHÇEMİZDEN TUTTUK BİR FENER
SANKİ AŞKTAN DA ESKİ
BÜTÜN EVREN MABEDİ
ŞAMPİYONSUN KANARYA!!!!
1907’DE DOĞDUN AMA
SIĞAMADIN ASIRLARA
ADI KONMAZ BU AŞKLA
TARAFTARIN YANINDA
SALDIR ŞANLI KANARYA!!
AVRUPANIN GÖZÜNÜN ORTASINA
BAHÇEMİZDEN TUTTUK BİR FENER
SANKİ AŞKTAN DA ESKİ
BÜTÜN EVREN MABEDİ
ŞAMPİYONSUN KANARYA!!!!
Hayatın Anlamı Sarı Lacivert Marşı Sözleri
Gökte Yıldız Parlar ışıl ışıl
Şampiyonluk Sana Yakışır
Tartışılmaz Tek Büyük Sensin
Kıskananlar Bunu Ne Bilsin
Senle Birlikte Güldü Ağlayan Gözler
Fenerbahçe Her şeye Değer
Sevgimizi Tarife Yetmiyor Sözler
Fenerbahçe En Büyük Değer
Hayatın Anlamı Sarı Lacivert
Fenerbahçe Değişmez Gerçek
Aşkın Rengi Sarı Lacivert
Fenerbahçe En Büyük
Şampiyon Fenerbahçe Marşı Sözleri
Çok güzeldir senin rengin
Sarıyla laciverti canım bilirim
Seni deli gibi seviyorum
Alemde seni tek geçiyorum
Söylüyorum simdi bak gururlaaa
Rakipleri kıskandıran bir tarihin var
Düşmanları uslandıran taraftarın var
Ne mutlu seni başına taç edene
Tek sözüm var ŞAMPİYON FENERBAHÇE
Seni Sevmek Şereftir Marşı Sözleri
Tarihini yazmak senin hakkındır
Yaz kanaryam yaz sen bir daha yaz
Söyleyelim yine hep bir ağızdan
Dağlara taşlara ŞAMPİYONLUK yaz
Her şey senden sonra gelir
Sen benim değerlimsin
Seni sevmek bir şereftir
Sen benim yeminimsin
Sarı lacivert renklerin
Dünyada yoktur eşin
Sen yaşayan efsanesin
Kalbimizin güneşi
Futbolun Efendisi Marşı Sözleri
Müjde Fener geliyor rakipler nerde
Fenerbahçem coşuyor dünyanın her yerinde
Bu taraftar bulunmaz hiçbir yerlerde
Kanaryam durdurulmaz hiçbir şekilde
Adımız Fenerbahçe keyfimiz çok yerinde
Yüz yıllık bir tarih bu çarpar gönüllerde
Sarılmışız biz bize keyfimiz yerinde
Dünya dursa bile durmaz Kadıköy’de
Fenerbahçe sevgisi, futbolun efendisi
Bu taraftarın sesi susmaz,susmaz
Sarıyla lacivertim,sana gönlümü verdim
Sensiz bir dünya olmaz, olmaz
Fenerbahçe Mehter Marşı Sözleri
Ey ahali!
Duyduk duymadık demeyin
Tüm cihana duyurulur
Duyanlar duymayanlara anlatsın
Başkanımızın fermanıdır ki
FENERBAHÇE bu sene ŞAMPİYONDUR…
FENER’liyiz biz atadan
Böyle gördük biz babadan
Taraftarınla her zaman
ŞAMPİYONSUN ŞANLI KANARYA…
Denizlerin ortasına, denizlerin ortasına
Gökyüzünde yıldızlara
Esip geçen rüzgarlara
ŞAMPİYON FENER yazdıracağız!
Tarih yazar zaferlerin, tarih yazar zaferlerin
Fethetmişsin gönülleri
Yeni doğan tüm çocuklar
Senle açar gözlerini…
FENER’liyiz biz atadan
Böyle gördük biz babadan
Taraftarınla her zaman
ŞAMPİYONSUN ŞANLI KANARYA…
Denizlerin ortasına, denizlerin ortasına
Gökyüzünde yıldızlara
Esip geçen rüzgarlara
ŞAMPİYON FENER yazdıracağız!
100. Yıl Marşı Sözleri
4*
Lay lay la lay la lay lay lay
Lay lay la lay la lay la la lay
Sen bir nefes aldığım her an
Sen bir özlem bir içimde hep buram buram
Kimse anlamaz bende aşkını
Sen bir çocuk gülen yerinde durmayan
Aşkınla coşkunla sen çok yaşa
Yükseliyor bayrağın arşa
Aşkınla coşkunla sen çok yaşa
Yazdırdık ismini dağa taşa
2*
Yüz yıl önce doğdu şanlı efsane
Yüz yaşında mutlu ol Fenerbahçe
2*
Lay lay la lay la lay lay lay
Lay lay la lay la lay la la lay
Kalbim senin, seninle çarpıyor
Bir tek seninle gülüm, senle ağlıyor
Sen gönlümün eşsiz aşkısın
Her yerde her zaman yanıp parıldıyor
Aşkınla coşkunla sen çok yaşa
Yükseliyor bayrağın arşa
Aşkınla coşkunla sen çok yaşa
Yazdırdık ismini dağa taşa
2*
Yüz yıl önce doğdu şanlı efsane
Yüz yaşında mutlu ol Fenerbahçe
2*
Lay lay la lay la lay lay lay
Lay lay la lay la lay la la lay
Athena – Şanlı Fenerbahçe Marşı Sözleri
OOOO 1907
AŞKINLA YAŞIYOR
YILLAR AKIP GEÇİYOR
YOK YOK EŞİ BENZERİ
KALBİMDE ÇARPIYOR
BOYUN EĞMEZ YÜREĞİNLE
SEN YİNE DE SEN
OOOO ŞANLI FENERBAHÇE
O BİR EFSANE
SARI LACİVERT RENGİNLE
ŞANLI FENERBAHÇE
KALBİM SENİNLE
YANLIZ SENİNLE
FENERBAHÇE
OOOO ZOR GEÇEN GÜNLERİN
ÜSTÜNE YÜRÜYORUZ
YİNE OMUZ OMUZA
ŞAMPİYONUN DOSTU OLMAZ
DERTSİZ ENGEL AŞILMAZ
TEK BAŞINA YIKILMADAN
KIYAMETE KADAR ŞAFAKTA DOĞAR
IŞIĞI SÖNMEZ AŞKINLA YANAR
OOOO ŞANLI FENERBAHÇE
O BİR EFSANE
SARI LACİVERT RENGİNLE
ŞANLI FENERBAHÇE
KALBİM SENİNLE
YALNIZ SENİNLE
OOOO ŞANLI FENERBAHÇE
O BİR EFSANE
SARI LACİVERT RENGİNLE
ŞANLI FENERBAHÇE
KALBİM SENİNLE
YALNIZ SENİNLE
FENERBAHÇEEE!!
Demedim mi Marşının Sözleri
Gönlümde bayram
Sarı kanaryam
Tarihine dünyalar hayran
Büyük taraftar
Rengine kurban
Bu aşk bitmez sarı kanaryam
Haydi eller havaya
Çıkıyor sahaya Fenerbahçe’m
Haydi omuz omuza
Bayraklar havaya SARI KANARYAM
Ben demedim mi
Ah demedim mi
Her zaman her yerde en büyük demedim mi
Gel demedim mi
Gör demedim mi
FENERBAHÇE şampiyon olur demedim mi
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