SPOR

Fenerbahçe marşları sözleri: Sarı kanaryaların statları inlettiği Fenerbahçe marşları ve tezahüratları

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.11.2018 17:36 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük kulüplerinden olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Türkiye ve dünyada milyonlarca taraftarı bulunuyor. Sarı lacivertli renklere gönül veren taraftarlar tribünleri doldurarak marşlar ve tezahüratlar ile takımlarına destek oluyorlar. Fenerbahçe marşları sözleri nelerdir merak ediyorsanız sizin için en sevilen Fenerbahçe marşlarının sözlerini derledik.

Fenerbahçe marşları sözleri: Sarı kanaryaların statları inlettiği Fenerbahçe marşları ve tezahüratları

1907 yılında kurulan Fenerbahçe gerek Türkiye’de gerekse de yurtdışındaki başarıları ve kupaları ile Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biridir. Üç büyükler olarak tanımlanan İstanbul takımlarından biri olan Fenerbahçe, taraftarları için bir “Cumhuriyet”tir. Türkiye’de diğer taraftarlar gibi Fenerbahçe taraftarları da takımlarını marşlar ve tezahüratlarla desteklerler.

Siz de takımınızı desteklemek, Fenerbahçe marşları sözleri nelerdir öğrenmek istiyorsanız sizin için pek çok sevilen Fenerbahçe marşını bir araya getirdik. İşte Fenerbahçe marşlarının sözleri...

FENERBAHÇE MARŞLARININ SÖZLERİ

1907 Marşı Sözleri
1907'de doğdu aşkımız
Sarı lacivert renkleri oldu şarkımız
Sporun her dalında bizim şanımız
Hiç bitmedi bitmeyecek bizim aşkımız

Sarı lacivert rengimiz
Fenerbahçe her şeyimiz
Hiçbir şeye değişmeyiz
Çünkü Fenerbahçeliyiz

1907'de doğdu aşkımız
Sari lacivert renkleri oldu şarkımız
Sporun her dalında bizim şanımız
Hiç bitmedi bitmeyecek bizim aşkımız

Sarı lacivert rengimiz
Fenerbahçe'm her şeyimiz
Hiçbir şeye değişmeyiz
Çünkü Fenerbahçeliyiz

Çünkü Fenerbahçeliyiz

Fenerbahçe sözleri: Sarı lacivertli sevda için uzun veya kısa en güzel Fenerbahçe sözleriFenerbahçe sözleri: Sarı lacivertli sevda için uzun veya kısa en güzel Fenerbahçe sözleri

Yaşa Fenerbahçe Marşı Sözleri
Kalpleri Fetheden renkler,
Yaşa Fenerbahçe,

Türkün Kalbi Senle Atar
Yaşa Fenerbahçe.

Mazinde Bir Tarih Yatar,
Yaşa Fenerbahçe,

Ne Mutlu Seni Sevene,
Yaşa Fenerbahçe.

Cihatlar, Lefterler, Canlar,Fikretler,
Hala Sevilen Birer Abidedirler,
Hiç Bir Klüpte Olmayan Bu Dostluk,
Yıllar Yılı Hep Şampiyon Olduk.

Kalpleri Fetheden Renkler,
Yaşa Fenerbahçe,

Türkün Kalbi Senle Atar.
Yaşa Fenerbahçe.

Mazinde Bir Tarih Yatar,
Yaşa Fenerbahçe,

Ne Mutlu Seni Sevesene,
Yaşa Fenerbahçe.

Maç Yaparken Sahada Sarı Kanaryalar,
Rakip Takıma Krampon Toplatırlar,
Sıkı Dur Krşı Defans Fener Geliyor,
Şut Ve Gol Ağları Deliyor.

Kalpleri Fetheden Renkler,
Yaşa Fenerbahçe,

Türkün Kalbi Senle Atar,
Yaşa Fenerbahçe.

Mazinde Bir Tarih Yatar,
Yaşa Fenerbahçe,

Ne Mutlu Seni Sevene,
Yaşa Fenerbahçe.

Kalpleri Fetheden Renkler,
Yaşa Fenerbahçe,

Türkün Kalbi Senle Atar,
Yaşa Fenerbahçe.

Mazinde Bir Tarih Yatar,
Yaşa Fenerbahçe,

Ne Mutlu Seni Sevene,
Yaşa Fenerbahçe.

Kalpleri Fetheden Renkler,
Yaşa Fenerbahçe,

Türkün Kalbi Senle Atar,
Yaşa Fenerbahçe.

Mazinde Bir Tarih Yatar,
Yaşa Fenerbahçe,

Ne Mutlu Seni Sevene,
Yaşa Fenerbahçe.

Ölümsüzsün Sen Fenerbahçe Marşı Sözleri
Tüm umutlar tükenince,
Bir bir kaleler düşünce
Son kalesisin yurdumun,
Savaşımsın sen Fenerbahçe

Son kalesisin yurdumun,
Savaşımsın sen Fenerbahçe

Milyon yürek hep birlikte,
Ağlarız güleriz senle
Öyle büyüksün ki anlatılmaz
Sevdamızsın sen Fenerbahçe

Öyle büyüksün ki anlatılmaz
Sevdamızsın sen Fenerbahçe

Çayırda yaktığın Fener
Yanar hala gönlümüzde
Sönmedi hiç sönmeyecek
Işığımızsın sen Fenerbahçe

Büyük Ata`nın izinde
Gideriz ölüme bile
Darağacında son sözümüzsün
Ölümsüzsün sen Fenerbahçe

Darağacında son sözümüzsün
Ölümsüzsün sen Fenerbahçe

Burası Kadıköy Buradan Çıkış Yok Marşı Sözleri
Vallahi bırakmayız yenmeden
Madem geldin düşünmeden
Hiç alınma hiç bozulma
Neyine güvendin neyine bilmem
Yemin ettim ben vazgeçmem
Yakalarsam affetmem

Gel gel gel kim olursan gel
İster sarıl bana
İster darıl bana

BURASI KADIKÖY BURDAN ÇIKIŞ YOK!!!
YOK YOK ÇIKIŞ YOK
KUSURA BAKMA BİZDEN KAÇIŞ YOK
YOK YOK YOK KAÇIŞ YOK (YOK YOK YOK YOK YOK YOK YOK)

Fenerbahçe Geliyor Marş Sözleri
Geliyor geliyor FENERBAHÇE geliyor
Sahaların efendileri geliyor
Geliyor geliyor FENERBAHÇE geliyor
Yıldızların ayak sesleri geliyor

Başlıyor arkadaşlar hazır olalım
Haydi sonuna kadar hiç durmayalım
En büyük taraftar biz değil miyiz?
Dünya durdukça ilelebet FENER'liyiz

Yensen de yenilsen de
Ağlatsan güldürsen de
Aşkından sürünsem de
Benim gönlüm, gözüm sende

Geliyor geliyor FENERBAHÇE geliyor
Sahaların efendileri geliyor
Geliyor geliyor FENERBAHÇE geliyor
Yıldızların ayak sesleri geliyor

2013 Taraftar Marşı Sözleri
1907’DE DOĞDUN AMA
SIĞAMADIN ASIRLARA

ADI KONMAZ BU AŞKLA
TARAFTARIN YANINDA
SALDIR ŞANLI KANARYA!!

AVRUPANIN GÖZÜNÜN ORTASINA
BAHÇEMİZDEN TUTTUK BİR FENER
SANKİ AŞKTAN DA ESKİ
BÜTÜN EVREN MABEDİ
ŞAMPİYONSUN KANARYA!!!!

1907’DE DOĞDUN AMA
SIĞAMADIN ASIRLARA
ADI KONMAZ BU AŞKLA
TARAFTARIN YANINDA
SALDIR ŞANLI KANARYA!!

AVRUPANIN GÖZÜNÜN ORTASINA
BAHÇEMİZDEN TUTTUK BİR FENER
SANKİ AŞKTAN DA ESKİ
BÜTÜN EVREN MABEDİ
ŞAMPİYONSUN KANARYA!!!!

Hayatın Anlamı Sarı Lacivert Marşı Sözleri
Gökte Yıldız Parlar ışıl ışıl
Şampiyonluk Sana Yakışır
Tartışılmaz Tek Büyük Sensin
Kıskananlar Bunu Ne Bilsin
Senle Birlikte Güldü Ağlayan Gözler
Fenerbahçe Her şeye Değer

Sevgimizi Tarife Yetmiyor Sözler
Fenerbahçe En Büyük Değer

Hayatın Anlamı Sarı Lacivert
Fenerbahçe Değişmez Gerçek

Aşkın Rengi Sarı Lacivert
Fenerbahçe En Büyük

Şampiyon Fenerbahçe Marşı Sözleri
Çok güzeldir senin rengin
Sarıyla laciverti canım bilirim
Seni deli gibi seviyorum
Alemde seni tek geçiyorum
Söylüyorum simdi bak gururlaaa
Rakipleri kıskandıran bir tarihin var
Düşmanları uslandıran taraftarın var
Ne mutlu seni başına taç edene
Tek sözüm var ŞAMPİYON FENERBAHÇE

Seni Sevmek Şereftir Marşı Sözleri
Tarihini yazmak senin hakkındır
Yaz kanaryam yaz sen bir daha yaz
Söyleyelim yine hep bir ağızdan
Dağlara taşlara ŞAMPİYONLUK yaz

Her şey senden sonra gelir
Sen benim değerlimsin
Seni sevmek bir şereftir
Sen benim yeminimsin

Sarı lacivert renklerin
Dünyada yoktur eşin
Sen yaşayan efsanesin
Kalbimizin güneşi

Futbolun Efendisi Marşı Sözleri
Müjde Fener geliyor rakipler nerde
Fenerbahçem coşuyor dünyanın her yerinde
Bu taraftar bulunmaz hiçbir yerlerde
Kanaryam durdurulmaz hiçbir şekilde

Adımız Fenerbahçe keyfimiz çok yerinde
Yüz yıllık bir tarih bu çarpar gönüllerde
Sarılmışız biz bize keyfimiz yerinde
Dünya dursa bile durmaz Kadıköy’de

Fenerbahçe sevgisi, futbolun efendisi
Bu taraftarın sesi susmaz,susmaz
Sarıyla lacivertim,sana gönlümü verdim
Sensiz bir dünya olmaz, olmaz

Fenerbahçe Mehter Marşı Sözleri
Ey ahali!
Duyduk duymadık demeyin
Tüm cihana duyurulur
Duyanlar duymayanlara anlatsın
Başkanımızın fermanıdır ki
FENERBAHÇE bu sene ŞAMPİYONDUR…

FENER’liyiz biz atadan
Böyle gördük biz babadan
Taraftarınla her zaman
ŞAMPİYONSUN ŞANLI KANARYA…

Denizlerin ortasına, denizlerin ortasına
Gökyüzünde yıldızlara
Esip geçen rüzgarlara
ŞAMPİYON FENER yazdıracağız!

Tarih yazar zaferlerin, tarih yazar zaferlerin
Fethetmişsin gönülleri
Yeni doğan tüm çocuklar
Senle açar gözlerini…

FENER’liyiz biz atadan
Böyle gördük biz babadan
Taraftarınla her zaman
ŞAMPİYONSUN ŞANLI KANARYA…

Denizlerin ortasına, denizlerin ortasına
Gökyüzünde yıldızlara
Esip geçen rüzgarlara
ŞAMPİYON FENER yazdıracağız!

100. Yıl Marşı Sözleri

4*
Lay lay la lay la lay lay lay
Lay lay la lay la lay la la lay

Sen bir nefes aldığım her an
Sen bir özlem bir içimde hep buram buram
Kimse anlamaz bende aşkını
Sen bir çocuk gülen yerinde durmayan

Aşkınla coşkunla sen çok yaşa
Yükseliyor bayrağın arşa
Aşkınla coşkunla sen çok yaşa
Yazdırdık ismini dağa taşa

2*
Yüz yıl önce doğdu şanlı efsane
Yüz yaşında mutlu ol Fenerbahçe

2*
Lay lay la lay la lay lay lay
Lay lay la lay la lay la la lay

Kalbim senin, seninle çarpıyor
Bir tek seninle gülüm, senle ağlıyor
Sen gönlümün eşsiz aşkısın
Her yerde her zaman yanıp parıldıyor

Aşkınla coşkunla sen çok yaşa
Yükseliyor bayrağın arşa
Aşkınla coşkunla sen çok yaşa
Yazdırdık ismini dağa taşa

2*
Yüz yıl önce doğdu şanlı efsane
Yüz yaşında mutlu ol Fenerbahçe

2*
Lay lay la lay la lay lay lay
Lay lay la lay la lay la la lay

Athena – Şanlı Fenerbahçe Marşı Sözleri
OOOO 1907
AŞKINLA YAŞIYOR
YILLAR AKIP GEÇİYOR
YOK YOK EŞİ BENZERİ
KALBİMDE ÇARPIYOR
BOYUN EĞMEZ YÜREĞİNLE
SEN YİNE DE SEN
OOOO ŞANLI FENERBAHÇE

O BİR EFSANE
SARI LACİVERT RENGİNLE
ŞANLI FENERBAHÇE
KALBİM SENİNLE
YANLIZ SENİNLE
FENERBAHÇE
OOOO ZOR GEÇEN GÜNLERİN

ÜSTÜNE YÜRÜYORUZ
YİNE OMUZ OMUZA
ŞAMPİYONUN DOSTU OLMAZ
DERTSİZ ENGEL AŞILMAZ
TEK BAŞINA YIKILMADAN
KIYAMETE KADAR ŞAFAKTA DOĞAR
IŞIĞI SÖNMEZ AŞKINLA YANAR
OOOO ŞANLI FENERBAHÇE

O BİR EFSANE
SARI LACİVERT RENGİNLE
ŞANLI FENERBAHÇE
KALBİM SENİNLE
YALNIZ SENİNLE
OOOO ŞANLI FENERBAHÇE

O BİR EFSANE
SARI LACİVERT RENGİNLE
ŞANLI FENERBAHÇE
KALBİM SENİNLE
YALNIZ SENİNLE
FENERBAHÇEEE!!

Demedim mi Marşının Sözleri
Gönlümde bayram
Sarı kanaryam
Tarihine dünyalar hayran
Büyük taraftar
Rengine kurban
Bu aşk bitmez sarı kanaryam

Haydi eller havaya
Çıkıyor sahaya Fenerbahçe’m
Haydi omuz omuza
Bayraklar havaya SARI KANARYAM

Ben demedim mi
Ah demedim mi
Her zaman her yerde en büyük demedim mi
Gel demedim mi
Gör demedim mi
FENERBAHÇE şampiyon olur demedim mi

3 dil biliyor, 40 yıldır mağarada yaşıyor! Duyan şaşkına dönüyor3 dil biliyor, 40 yıldır mağarada yaşıyor! Duyan şaşkına dönüyor
Comolli: Takımı yönetmesini istediğimiz kişi KoemanComolli: Takımı yönetmesini istediğimiz kişi Koeman
Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Joel Matip Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Joel Matip
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe marşları fenerbahçe marşlarının sözleri

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Joel Matip

Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Joel Matip

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor

Comolli: Takımı yönetmesini istediğimiz kişi Koeman

Comolli: Takımı yönetmesini istediğimiz kişi Koeman

Burak Yılmaz'ın yeni rotası İstanbul olacak

Burak Yılmaz'ın yeni rotası İstanbul olacak

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz'e yanıt!

Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz'e yanıt!

Fenerbahçe marşları sözleri: Sarı kanaryaların statları inlettiği Fenerbahçe marşları ve tezahüratları

Fenerbahçe marşları sözleri: Sarı kanaryaların statları inlettiği Fenerbahçe marşları ve tezahüratları

Comolli: Takımı yönetmesini istediğimiz kişi Koeman

Comolli: Takımı yönetmesini istediğimiz kişi Koeman

Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Joel Matip

Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Joel Matip

Andre Ayew kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmek istiyor

Andre Ayew kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmek istiyor

Fenerbahçe kararını Koeman'a tebliğ etti

Fenerbahçe kararını Koeman'a tebliğ etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.