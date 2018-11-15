Fenerbahçe marşları sözleri: Sarı kanaryaların statları inlettiği Fenerbahçe marşları ve tezahüratları

1907 yılında kurulan Fenerbahçe gerek Türkiye’de gerekse de yurtdışındaki başarıları ve kupaları ile Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biridir. Üç büyükler olarak tanımlanan İstanbul takımlarından biri olan Fenerbahçe, taraftarları için bir “Cumhuriyet”tir. Türkiye’de diğer taraftarlar gibi Fenerbahçe taraftarları da takımlarını marşlar ve tezahüratlarla desteklerler.

Siz de takımınızı desteklemek, Fenerbahçe marşları sözleri nelerdir öğrenmek istiyorsanız sizin için pek çok sevilen Fenerbahçe marşını bir araya getirdik. İşte Fenerbahçe marşlarının sözleri...

FENERBAHÇE MARŞLARININ SÖZLERİ

1907 Marşı Sözleri

1907'de doğdu aşkımız

Sarı lacivert renkleri oldu şarkımız

Sporun her dalında bizim şanımız

Hiç bitmedi bitmeyecek bizim aşkımız

Sarı lacivert rengimiz

Fenerbahçe her şeyimiz

Hiçbir şeye değişmeyiz

Çünkü Fenerbahçeliyiz

1907'de doğdu aşkımız

Sari lacivert renkleri oldu şarkımız

Sporun her dalında bizim şanımız

Hiç bitmedi bitmeyecek bizim aşkımız

Sarı lacivert rengimiz

Fenerbahçe'm her şeyimiz

Hiçbir şeye değişmeyiz

Çünkü Fenerbahçeliyiz