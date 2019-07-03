SPOR

Kruse, resmen Fenerbahçe'de

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.07.2019 19:14 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kruse, resmen Fenerbahçe'de

Geçtiğimiz sezon Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi sona eren Kruse, sarı-lacivertli ekiple geçtiğimiz hafta ön sözleşme imzalamıştı.

KRUSE

Fenerbahçe Kulübü, Alman golcüyle 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurarak, "Kulübümüz, daha önce ön sözleşme imzaladığı Alman milli futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçemiz, Alman futbolcuyu 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Oyuncumuz Topuk Yaylası’nda gerçekleştirilen hazırlık kampına katılmıştır. Max Kruse’e, kulübümüze hoş geldin diyor; çubuklu forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" açıklamasında bulundu. (İHA)

Orta Asya'nın en büyüğü o kentte yükseliyor! Harcanan para dudak uçuklattı Orta Asya'nın en büyüğü o kentte yükseliyor! Harcanan para dudak uçuklattı
Taraftar bekledi, Fenerbahçe gelmedi Taraftar bekledi, Fenerbahçe gelmedi
Ali Koç'tan transfer açıklamasıAli Koç'tan transfer açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe max kruse

En Çok Okunan Haberler

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Hasan Kartal'dan G.Saray'a transfer cevabı

Hasan Kartal'dan G.Saray'a transfer cevabı

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Bomba patladı! Rekor transfer

Bomba patladı! Rekor transfer

Beşiktaş, aradığı sol beki İtalya'da buldu!

Beşiktaş, aradığı sol beki İtalya'da buldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

F.Bahçe'den Kjaer ve Eljif açıklaması

F.Bahçe'den Kjaer ve Eljif açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Fenerbahçe ilk transferini yaptı

Fenerbahçe ilk transferini yaptı

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

F.Bahçe'den G.Saray'ı çıldırtacak transfer

Okuyucu Yorumları 6 yorum
slimani 2
Hayırlı olsun bu sezon şampiyonuz.....
Çok güzel transfer. Tebrikler. ama yeterli değil. asist seven 10 numara ve bir kanat oyuncusu daha lazım.. Gerisi kolay...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kruse, resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, yıldız ismin transferini açıkladı

Taraftar bekledi, Fenerbahçe gelmedi

Taraftar bekledi, Fenerbahçe gelmedi

Ali Koç: En faydalı isimler üzerinde görüşmelerimiz devam ediyor

Ali Koç'tan transfer açıklaması

Fenerbahçe'den '3 Temmuz' paylaşımı

Fenerbahçe'den '3 Temmuz' paylaşımı

Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin bomba transferi İstanbul'a geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.