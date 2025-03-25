Fenerbahçe Medicana Kupa Voley'de şampiyon oldu!

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank'ı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Medicana şampiyon oldu.

BEŞİNCİ KEZ KAZANDI

25-19, 25-23 ve 25-17’lik setler sonunda sahadan 3-0 galip ayrılan Fenerbahçe, 5. kez şampiyonluğa uzandı ve 5. kez kupayı müzesine götürdü.

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yavuzakdemir

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Maa, Kooy, Sercan Yüksel Bidak, Lagumdzija, Hidalgo (Volkan Döne, İzzet Ünver, Sotola, Ekrem Caner Çiçekoğlu)

Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Drzyzga (Caner Dengin, Baturalp Burak Güngör, Caner Pekşen, Luburic)

Setler: 19-25, 23-25, 17-25

Süre: 89 dakika (28, 34, 27)