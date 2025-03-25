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Fenerbahçe Medicana Kupa Voley'de şampiyon oldu!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
25.03.2025 17:09
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Fenerbahçe Medicana, Erkekler Kupa Voley finalinde karşılaştığı Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Medicana Kupa Voley'de şampiyon oldu!

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank'ı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Medicana şampiyon oldu.

BEŞİNCİ KEZ KAZANDI

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25-19, 25-23 ve 25-17’lik setler sonunda sahadan 3-0 galip ayrılan Fenerbahçe, 5. kez şampiyonluğa uzandı ve 5. kez kupayı müzesine götürdü.

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yavuzakdemir

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Maa, Kooy, Sercan Yüksel Bidak, Lagumdzija, Hidalgo (Volkan Döne, İzzet Ünver, Sotola, Ekrem Caner Çiçekoğlu)

Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Drzyzga (Caner Dengin, Baturalp Burak Güngör, Caner Pekşen, Luburic)

Setler: 19-25, 23-25, 17-25

Süre: 89 dakika (28, 34, 27)

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol fenerbahçe
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