Fenerbahçe Medicana Voleybol Takımları kampanya filmi yayınlandı

Fenerbahçe Kadın ve Erkek Voleybol Takımları isim ve sağlık sponsoru Medicana Sağlık Grubu, hazırladığı reklam filmini kamuoyuyla paylaştı.

Medicana 17 farklı spor kulübüne, federasyona ve bireysel sporcuya verdiği sponsorluk desteğiyle spora katkı sunmayı sürdürüyor. Sponsorluk yatırımları yalnızca sosyal sorumluluk kapsamında değil, aynı zamanda geleceğe yönelik stratejik bir yaklaşım olarak ele alınıyor. Profesyonel liglerin yanı sıra gençlik turnuvaları, kadın sporcular ve amatör branşlara sağlanan destekle sporun toplumsal etkisinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi sağlık sponsorluğu ve Fenerbahçe Kadın ve Erkek voleybol takımlarının isim ve sağlık sponsorluğunu üstlenen Medicana, yeni bir kampanya filmi hazırladı. Yeni kampanya filminde Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sponsorluğunu vurgulayan Medicana, spordaki varlığını yalnızca görünürlükle sınırlı tutmayarak kalıcı değer üretmeyi ve gençlere ilham vermeyi hedefledi.

Kampanya filmini oyuncu Nejat İşler’in sesiyle yayına sunan Medicana, Fenerbahçe voleybol takımları sponsorluğu için "Bizim adımız, ‘zafer benim’ diyenlerin göğsünde Birlikte nice zaferlere" mesajını ön plana çıkarıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

