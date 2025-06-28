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Fenerbahçe Medicana, Yaasmeen Bedart Ghani'yi duyurdu

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında ABD’li pasör çaprazı Yaasmeen Bedart-Ghani’yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Medicana, Yaasmeen Bedart Ghani'yi duyurdu
Berker İşleyen

2016 sezonunda Texas University ile profesyonel kariyerine başlayan Yaasmeen, United Volleyball Club, OK Porec, Acqua & Sapone Roma Volley Club, AO Markopoulo, Suwon Hyndai E&C Hillstate, Gwangju Pepper Saving Bank AI PEPPERS, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ve San Diego Mojo formalarını terletti.

2021/2022 Kore V-Ligi’nin ‘En İyi Servis Atan Oyuncu’ ödülünün sahibi olan Yaasmeen, NCAA-Big 12 Conference ve KOVO Kupası’nda da şampiyonluklara adını yazdırdı.

Sarı-lacivertli kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Yaasmeen’e Ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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