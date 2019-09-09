Fenerbahçe, Mehmet Ekici için gün sayıyor

Fenerbahçe teknik heyetinin kadro planlamasında yer vermediği Mehmet Ekici, ara transferi bekliyor. Yaz transfer döneminin son günlerinde kendisine takım bulması söylenen 29 yaşındaki oyuncu, bu kısa süre içinde hedefine ulaşamadı ve takımda kaldı.
Mehmet Ekici'nin sarı lacivertliler ile Samandıra’da idmanlara çıkmaya devam edeceği öğrenildi. Ekici’nin kiralık ya da bonservisi ile başka bir takıma gönderilebilmesi için devre arasına kadar oynamaya hazır halde tutulması hedefleniyor.
Deneyimli oyuncuya Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da şans tanınması bekleniyor. Geçen sezon 21 lig maçında sarı lacivertli formayla 3 gol atan tecrübeli futbolcu, bu sezon resmi maçlarda şans bulamadı.
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