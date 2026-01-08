Fenerbahçe Mert Günok'u resmen açıkladı!

Fenerbahçe Mert Günok'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Detaylar geliyor...

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR!

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi hesabından yaptığı açıklamada ''Yuvana hoş geldin Mert Günok!'' diyerek paylaşımda bulundu...

''Fenerbahçemiz, altyapımızda yetişen ve uzun yıllar formamızı giyen Mert Günok’u yeniden kadrosuna kattı. Milli kaleci kendisini 2.5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Futbol Şubemizden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktörümüz Devin Özek de yer aldı.''

Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan Torunoğulları: Mert’in geri dönmesi hepimizi çok sevindirdi

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Futbol Şubemizden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan Torunoğulları, “Mert, camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Camiamızın bir çocuğu. 10 yaşında Fenerbahçemize geldi. 15 yıl görev aldı. Küçük bir ayrılıktan sonra yuvaya dönmesi, hepimizi sevindirdi. Mert, hocamızın da çok istediği ve beğendiği bir kaleciydi. Mert kaleci ve artı Samandıra’da bir ağabey. İnşallah şampiyon olacağız ve bunda Mert’in de çok büyük katkısı olacak. Transfer dönemi 6 Şubat’a kadar devam ediyor. Çizdiğimiz yolda transferlerimize devam ediyoruz. Başkanımızın da söylediği gibi sahada mücadele eden ve tekmeye kafa koyan oyuncuları istiyoruz. Öyle bir takım kuracağız, demiştik. Guendouzi sağlık kontrolünden geçiyor. Başkanımızın söylediği tipte bir oyuncu. Sahadaki mücadelesini hep birlikte göreceğiz. Taraftarlarımız rahat olsunlar. Çizdiğimiz yolda, Başkanımızın direktifinde ilerliyoruz. Bundan sonra da belki bir iki transferimiz daha olacak. İnşallah hep birlikte Mayıs’ta şampiyon olacağız.” dedi.

Sportif Direktörümüz Devin Özek ise “Mert ailemize hoş geldin. Çok seviniyoruz. İnşallah başarılı seneler geçireceğiz. “ diye konuştu.

MERT GÜNOK'TAN İLK AÇIKLAMALAR GELDİ! "BEN HEP KADIKÖY'DE YAŞADIM, BÜYÜDÜM"

Mert Günok: Tekrardan bu formayı giyeceğim için çok mutluyum

Tekrardan yuvasına dönmesiyle ilgili sözlerine başlayan Mert Günok, “Buraya tekrardan geri döndüğüm için çok duygusalım. İlk anlardan itibaren duygu dolu anlar yaşadım. Normalde doğaçlama olarak röportaj yaparken çok zorlanmam ama bugün yapacağım bütün röportajlarda zorlanacak gibi duruyorum.” dedi.

Forma numarası hakkında Mert Günok, “34 numaralı formayla birçok başarı yaşadım. O yüzden yine 34 numarayı giymek istedim. Bu numaranın uğuruna ve sezonun sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Son olarak taraftarlarımıza mesaj gönderen tecrübeli kaleci, “Taraftarlarımız bana çok güzel mesajlar gönderiyorlar. Onların desteğini gerçekten arkamda hissediyorum. Ben hep Kadıköy’de yaşadım, büyüdüm. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra bile beni ne zaman görseler beni ne kadar çok sevdiklerini ve yeniden Fenerbahçe’de görmek istediklerini söylemişlerdir. Tekrardan bu duyguyu yaşayacağım ve bu formayı giyeceğim için çok mutluyum.” açıklamalarını yaptı.

Mert Günok’a ailemize yeniden hoş geldin diyor, sarı lacivert forma altında sonsuz başarılar diliyoruz.'' denildi.