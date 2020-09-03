SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe mevkilerinin en iyilerini transfer etti

Fenerbahçe mevkilerinin en iyilerini transfer etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.09.2020 10:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, yaptığı transferlerle mevkilerinde en iyi istatistiklere sahip olan futbolcuları kadrosuna katarken, bu futbolcular için bonservis bedeli ödemedi.

Fenerbahçe mevkilerinin en iyilerini transfer etti

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, şu zamana kadar yaptığı transferlerle mevkilerinde en iyi istatistikleri olan oyuncularla anlaştı.

Bu oyuncular için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyen sari-lacivertli ekip ligin en çok gol atan sol beki Novak ve en fazla asist yapan sol beki Caner Erkin’i, en çok top kapan sağ beki Gökhan Gönül ile en çok kilit pas atan orta saha oyuncuları Sosa ile Mert Hakan Yandaş’ı renklerine bağladı.

Mert Hakan Yandaş, Süper Lig’de en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan (112), şut pası veren (84), isabetli şut çeken (40) ve net gol pozisyonu hazırlayan (17) merkez orta saha oyuncusu oldu.

Novak: Ligin en çok gol atan sol beki (7)

Caner Erkin: Ligin çok asist yapan sol beki (11)

Gökhan Gönül: Ligin en çok top kapan sağ beki (59)

Mert Hakan ve Jose Sosa: Ligin en çok kilit pas atan orta saha oyuncuları (84/78)

YENİ TRANSFERLERDEN SKORA KATKI

Sarı-lacivertli takımın yeni transferleri skora katkılarıyla da dikkat çekiyor. Fenerbahçe’nin yeni transferleri geçen sezon toplamda 56 gol ve 37 asistlik performansla toplamda 93 gole katkıda bulundu.

Mert Hakan Yandaş: 10 gol, 5 asist

Jose Sosa: 11 gol, 11 asist

Filip Novak: 10 gol, 1 asist

Gökhan Gönül: 4 gol, 3 asist

Caner Erkin: 4 gol, 11 asist

Mame Thiam: 12 gol, 5 asist

Sinan Gümüş: 5 gol, 1 asist

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Çok keyifli bir yaz geçmedi' 'Çok keyifli bir yaz geçmedi'
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Tercihini açıkladı!
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Tercihini açıkladı!
Messi, tarihi sözleşme teklifini kabul etti!
Messi, tarihi sözleşme teklifini kabul etti!
Emre Mor şova devam ediyor... 2 maç 2 gol!
Emre Mor şova devam ediyor... 2 maç 2 gol!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Onyekuru, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!
Onyekuru, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe mevkilerinin en iyilerini transfer etti
F.Bahçe en iyileri transfer etti
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Giuliano transferde tercihini yaptı!
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Tercihini açıkladı!
Fenerbahçe'ye müjde! ''Eran Zahavi, yüzde 90 Fenerbahçe'de''
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
Enner Valencia: Büyük takımlarda baskı normal
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Valencia, açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe'den bir transfer daha! Bilal Budak İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'den bir transfer daha!
Sadık Çiftpınar, Erol Bulut'un gözüne giremedi
Erol Bulut'un gözüne giremedi, takımdan gönderiliyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.