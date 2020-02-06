SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'in sözleşmesini uzatacak

Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'in sözleşmesini uzatacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.02.2020 15:36 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Mevlüt Erdinç'in sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer ancak fazla forma şansı bulamayan Mevlüt Erdinç, Türkiye Kupası maçlarında sergilediği başarılı performansla Ersun Yanal'dan tam not aldı.

Fenerbahçe'nin Kırklarelispor'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta 2 gol atan Mevlüt Erdinç, attığı gollerin yanı sıra etkili ve istekli performansıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye Kupası'nda 5, Süper Lig'de 4 maça çıkan ve toplam 9 gol kaydeden Mevlüt Erdinç ile yeni sözleşme üzerinden de görüşmelere başlayan sarı-lacivertli yönetim, 32 yaşındaki milli futbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Fenerbahçe kariyerine devam etmek isteyen Mevlüt Erdinç, sarı-lacivertli kulüpten 1.2 milyon Euro maaş alıyor. Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ifade eden Mevlüt Erdinç, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü ve bu forma altında mücadele etmekten dolayı onur duyuyorum. Performansım ve attığım gollerle takıma katkı sağlamaktan dolayı mutluyum, forma şansı geldiği zaman en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum" dedi.

(SPORX)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
PARTNER Dünyanın takip ettiği maçta skandal görüntü! Dünyanın takip ettiği maçta skandal görüntü!
Fenerbahçe'de yıldız isim kadro dışı!Fenerbahçe'de yıldız isim kadro dışı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig mevlut erdinc ersun yanal

En Çok Okunan Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Polis memuru, otomobilini çalan 17 yaşındaki genci öldürdü

Polis memuru, otomobilini çalan 17 yaşındaki genci öldürdü

Terim'den Belhanda'ya olay sözler

Terim'den Belhanda'ya olay sözler

Nihat Özdemir'den istifa ve Zorlu açıklaması

Nihat Özdemir'den istifa ve Zorlu açıklaması

Ünlü boksör bir anda eşinin boğazına yapıştı

Ünlü boksör bir anda eşinin boğazına yapıştı

Bir telefonla Beşiktaş'tan kovuldu

Bir telefonla Beşiktaş'tan kovuldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

F.Bahçe'den flaş açıklama

F.Bahçe'den flaş açıklama

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Ali Koç'la Ersin Düzen arasında gerginlik

Ali Koç'la Ersin Düzen arasında gerginlik

Gaziantep FK'nın konuğu Fenerbahçe

Gaziantep FK'nın konuğu Fenerbahçe

Okuyucu Yorumları 1 yorum
yetmezzzz 1 yıl .........genç müvlütle en az 5 yıl daha devammmm haaaaa haaaaaaaa
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'in sözleşmesini uzatacak

Fenerbahçe'den transfer kararı

Ersun Yanal: Bugün futbol konuşabileceğimiz bir gün değil

''Futbol konuşmak istemiyorum''

Fenerbahçe'den flaş 'ırkçılık' açıklaması

Fenerbahçe'den flaş 'ırkçılık' açıklaması

Fenerbahçe'de Alper Potuk kadro dışı!

Fenerbahçe'de yıldız isim kadro dışı!

Ozan Tufan: Fenerbahçe şampiyon olacak

'Fenerbahçe şampiyon olacak'

Semih Özsoy'dan Ahmet Ağaoğlu'na: Rüzgarı arkasına alanlar rahat konuşabilirler

Semih Özsoy'dan Ahmet Ağaoğlu cevap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.