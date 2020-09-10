Fenerbahçe Miha Zajc'ı Genoa'ya kiraladı iddiası

Fenerbahçe'de ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor son olarak sarı lacivertli ekibin Miha Zajc'ı Genoa'ya kiraladığı iddia edildi. TRT Spor'da yer alan habere göre, Zajc İtalyan ekibinde 30 maç oynarsa 3.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

2019 yılının Ocak ayında Empoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Miha Zajc için sarı-lacivertliler 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Miha Zajc'ın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2023'de sona erecek.



