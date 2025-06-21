Fenerbahçe Milan Skriniar için kritik haftada! Galatasaray’ın da ilgilendiği isim için İtalyanlar da devrede…

Sarı-lacivertli kulüp, yıldız savunma oyuncusunu geçtiğimiz sezonun devre arasında Paris Saint-Germain’den kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sergilediği performansla teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi olan yıldız stoper için hocanın transfer talebinde ısrarcı olduğu öğrenildi. Jose Mourinho’nun bu talebi sonrası Fenerbahçe başkanı Ali Koç, PSG ve oyuncu ile anlaşma zemini aramak için bu hafta Fransa’ya gittiği öğrenildi.

PSG İLE ANLAŞILMAK ÜZERE!

Fransız temsilcisiyle bonservis konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlamak üzere olan Fenerbahçe’de asıl büyük sorun oyuncunun maaşı. PSG’de yıllık 10 milyon euro civarında kazanan Skriniar’a, Fenerbahçe’nin 8 milyon euro seviyesinde bir maaş önerdiği belirtildi.

İTALYANLAR TAKİPTE

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Milan Skriniar, Serie A'nın son şampiyonu Napoli'ye menajerler aracılığıyla önerildi. Haberde Antonio Conte'nin yıldız stoperi çok beğendiği ve şartların oluşması halinde kadroda görmek istediği vurgulandı.

GALATASARAY DA TAKİP EDİYOR AMA

Galatasaray’ın da listesinde yer alan Milan Skriniar için sarı kırmızılılar acele etmiyor. Aslan ilk olarak kadrosunda bulunan Victor Nelsson ve Cuesta ile yolları ayırmak istiyor. İki oyuncuyla yollar ayrılır ayrılmaz Galatasaray’ın Skriniar konusunda atak yapacağı öğrenildi.