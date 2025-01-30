Fenerbahçe Milan Skriniar transferini resmen açıkladı! Galatasaray'a olay 'Florya suyu' göndermesi!

Fenerbahçe, Diego Carlos ve Anderson Talisca'nın ardından üçüncü transferini duyurdu. Sarı - lacivertliler, PSG'de forma giyen Slovak oyuncu Milan Skriniar’ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

YARIM SEZON KİRALANDI

Fenerbahçe, Skriniar'ı sezon sonuna kadar kiraladığı duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Milan Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Slovak stopere ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz."

SRKINIAR'DAN İLK SÖZLER

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Skriniar, "Çok teşekkür ediyorum. harika hissediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım ve tüm ekiple birlikte sahada olmak için sabırsızlanıyorum.

Fenerbahçe taraftarlarına selamlarımı yolluyorum. Stadımızda maç izledim. Taraftarlarımız harika. Dediğim gibi sahada olmak ve takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY GÖNDERMESİ

Galatasaray'a birçok göndermenin yer aldığı Milan Skriniar'ın duyuru videosu tepki çekti. Sarı-kırmızılıların birkaç hafta önce satışa çıkarttığı 'florya suyu' detayı dikkatlerden kaçmadı.

İşte o video;