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Fenerbahçe milli yıldız Kaan Ayhan için resmi teklif yaptı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.09.2018 14:05 | Son Güncelleme

Kaan Ayhan için Fortuna Düsseldorf kulubüne 2 milyon Euro resmi teklif yapıldı.

Fenerbahçe milli yıldız Kaan Ayhan için resmi teklif yaptı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları bitmiyor. Sarı-Lacivertli kulübün sportif direktörü Damien Comolli bir süredir ilgilendiği milli futbolcu Kaan Ayhan için atağa geçti. Fransız futbol adamı, genç savunmacı için Fortuna Düsseldorf kulubüne 2 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Alman kulübü teklifi düşünmek için süre istedi.

Eğer şartlar iki taraf için de uygun olursa 23 yaşındaki stoper ocak ayında Sarı-Lacivertli formayı giyecek. Kaan Ayhan stoper dışında savunmanın sağında da görev yapabiliyor. (TAKVİM)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Almanya fortuna düsseldorf Kaan Ayhan

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