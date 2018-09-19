Fenerbahçe milli yıldız Kaan Ayhan için resmi teklif yaptı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları bitmiyor. Sarı-Lacivertli kulübün sportif direktörü Damien Comolli bir süredir ilgilendiği milli futbolcu Kaan Ayhan için atağa geçti. Fransız futbol adamı, genç savunmacı için Fortuna Düsseldorf kulubüne 2 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Alman kulübü teklifi düşünmek için süre istedi.
Eğer şartlar iki taraf için de uygun olursa 23 yaşındaki stoper ocak ayında Sarı-Lacivertli formayı giyecek. Kaan Ayhan stoper dışında savunmanın sağında da görev yapabiliyor. (TAKVİM)
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