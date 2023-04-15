Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

Fenerbahçe'nin bu akşamki konuğu Ankaragücü oldu Maçın hakemi olan Atilla Karaoğlan, Ülker Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakada görev yaptı. Mutlak 3 puan arayan iki ekip galibiyet için sahaya çıktı. İşte Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Fenerbahçe Ankaragücü ile ilgili detaylar...

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Ankaragücü maçı bugün (15 Nisan 2023 Cumartesi) saat 20.30'da başladı.

Maç, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynandı.

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Ankaragücü maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlandı.

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇINDA İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Samuel, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Arda, Rossi, Valencia, Pedro

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Taylan, Diack, Emre, Zahid, Beridze, Sowe



