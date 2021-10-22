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Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin kalan maçları ve tur ihtimalleri…

22.10.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubunda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Royal Antwerp ile yarışıyor. Son maçında Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, oynadığı 3 maçın ardından toplamda 2 puan toplayarak 3. sırada yer aldı.

Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin kalan maçları ve tur ihtimalleri…

D Grubunda Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynadığı ilk maçtan 1-1 berabere ayrılan Fenerbahçe, kendi evinde Olympiakos ile oynadığı maçta 3-0 mağlup olmuştu. Royal Antwerp ile Kadıköy’de 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde tur şansını zor soktu.

FENERBAHÇE’NİN UEFA’DAKİ KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe, 4. maçını Royal Antwerp ile 4 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacak. 5. maçında ise 25 Kasım'da Olympiakos'a konuk olacak olan sarı-lacivertliler, gruptaki son maçında ise Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Oynadığı 3 maçın ardından 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2 puan toplayan temsilcimiz Fenerbahçe, Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Royal Antwerp ile oynayacağı rövanş maçlarının tamamını kazanırsa, 9 puan daha toplayıp toplamda 11 puana ulaşacak. Sarı-lacivertliler, Olympiakos ile Eintracht Frankfurt’un puan kaybetmesini bekleyecek.

Grupta 7 puanı bulunan Eintracht Frankfurt 3 maçından da galip ayrılırsa, 16 puan toplayabilecek.

6 puanı bulunan Olympiakos, tüm maçlarını kazanması durumunda puanını 15’e yükselterek, bir üst tura çıkmış olacak.

1 puanı bulunan Royal Antwerp de rakipleri gibi 3 maçtan 3 galibiyet alırsa, 10 puan toplayabilecek. Matematiksel olarak Royal Antwerp’in de şansı olsa da gruptaki diğer takımların gücüne bakıldığında Royal Antwerp’in gruptan çıkması beklenmiyor.

Sarı-lacivertliler, Royal Antwerp ile Eintracht Frankfurt’u yenip, Olympiakos’la berabere kalırsa, bu üç maçtan toplamda 7 puan toplayarak, puanını 11’e yükseltmiş olacak. Belki imkansız ama Eintracht Frankfurt da Olympiakos da tüm maçlarını kaybederse, Fenerbahçe 11 puanla gruptan çıkabilir.

Lider konumundaki Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe’ye yenilip, Olympiakos ile berabere kalır ve Royal Antwerp’i de yenerse, 4 puan daha toplayabilecek ve puanını 11’e yükseltecek.

Olympiakos ise Fenerbahçe ve Frankfurt’a yenilip, Royal Antwerp’i yenerse, puanını 9’a yükseltmiş olacak.

Ancak yorumcular, Fenerbahçe ve Royal Antwerp’in şansının zor olduğunu, gruptan Eintracht Frankfurt ile Olympiakos’un çıkma ihtimalinin daha yüksek olduğunu vurguluyor.

Sarı-lacivertli temsilcimiz ise grubu 3. olarak bitirirse, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarışacak…

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Futbol Kulübü
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