Fenerbahçe-Nice maçının hakemi resmen belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Fransız ekibi Nice ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin maçında düdük çalacak hakem belli oldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, ikinci hafta karşılaşmasında Fransız ekibi Nice ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala karşılaşmanın hakemi belli oldu.

SIRP HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

UEFA'dan yapılan açıklamada karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yöneteceği duyuruldu.

UEFA'nın açıklamasına göre Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.

Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

UEFA Avrupa Ligi fenerbahçe nice
