Fenerbahçe-Nice maçının hakemi resmen belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, ikinci hafta karşılaşmasında Fransız ekibi Nice ile sahasında karşı karşıya gelecek.
Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala karşılaşmanın hakemi belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamada karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yöneteceği duyuruldu.
UEFA'nın açıklamasına göre Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.
Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum