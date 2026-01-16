SPOR

Süper Lig ekibine imza atmak için gelmişti! Yeni transfer şehirden kaçtı

Transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Kayseri'ye gelen isim Gabriel şehri habersiz şekilde terk etti.

Berker İşleyen

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, devre arasında kadrosuna sağ bek bölgesi için takviye yapmıştı. Kayseri ekibi Dinamo Zagreb forması giyen sağ bek Ronael Pierre-Gabriel ile anlaşma sağlarken 27 yaşındaki Fransız futbolcu Kayseri'ye gelmişti.

ŞEHİRDEN KAÇTI

Trendyol Süper Lig ekibinin transfer görüşmeleri için kente getirdiği futbolcu Ronael Pierre-Gabriel, dün habersiz şekilde tesislerden ayrılarak şehri terk etti.

EŞYALARINI BIRAKTI

Kente gelen Gabriel sözleşmeyi imzalamak için tesislere gitti. Fransız sağ bekin dün akşam saatlerinde kimseye haber vermeden eşyalarını bırakıp önce tesisleri sonrasında şehri terk ettiği öğrenildi.

TRANSFER TAHTASINI BAHANE ETTİ

Kayseri basınında yer alan haberlere göre; Pierre Gabriel'in transfer tahtasının kapalı olmasını bahane ederek anlaşmayı bozduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı kulübün oyuncu hakkında hukuki süreç başlatılması bekleniyor.

