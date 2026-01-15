Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! Fenerbahçe imza için gitti

Fenerbahçe, transfer döneminin en ses getirecek hamlelerinden biri için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli ekip, Al-Ittihad’da forma giyen Fransız yıldız N’Golo Kante’yi kadrosuna katmak için son aşamaya geldi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe’nin, tecrübeli orta saha oyuncusu ile yapılan görüşmelerde sözleşme süresi ve maaş konusunda mutabakata vardığı öğrenildi. Transferin resmiyet kazanması halinde 34 yaşındaki futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

TRANSFER KOMİTESİ HAREKETE GEÇTİ

Sarı-lacivertlilerde transferi sonuçlandırmak adına önemli bir adım atıldı. Fenerbahçe transfer komitesinde yer alan Ertan Torunoğulları, Ömer Topbaş ve Devin Özek, 15 Ocak Perşembe akşamı Kante transferini tamamlamak üzere Arap Yarımadası’na gitti.

TORUNOĞULLARI’NDAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, süreçle ilgili olarak, "Transferle ilgili bir kaç görüşme yapmaya gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapılan bu temasların ardından Fenerbahçe’nin, N’Golo Kante transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.