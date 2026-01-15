SPOR

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! Fenerbahçe imza için gitti

Fenerbahçe, Al-Ittihad forması giyen N’Golo Kante transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, Fransız yıldızla sözleşme ve maaş konusunda anlaşma sağlarken, transfer komitesi süreci tamamlamak üzere Arap Yarımadası’na gitti.

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! Fenerbahçe imza için gitti
Berker İşleyen

Fenerbahçe, transfer döneminin en ses getirecek hamlelerinden biri için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli ekip, Al-Ittihad’da forma giyen Fransız yıldız N’Golo Kante’yi kadrosuna katmak için son aşamaya geldi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! Fenerbahçe imza için gitti 1

Fenerbahçe’nin, tecrübeli orta saha oyuncusu ile yapılan görüşmelerde sözleşme süresi ve maaş konusunda mutabakata vardığı öğrenildi. Transferin resmiyet kazanması halinde 34 yaşındaki futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

TRANSFER KOMİTESİ HAREKETE GEÇTİ

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! Fenerbahçe imza için gitti 2

Sarı-lacivertlilerde transferi sonuçlandırmak adına önemli bir adım atıldı. Fenerbahçe transfer komitesinde yer alan Ertan Torunoğulları, Ömer Topbaş ve Devin Özek, 15 Ocak Perşembe akşamı Kante transferini tamamlamak üzere Arap Yarımadası’na gitti.

TORUNOĞULLARI’NDAN AÇIKLAMA

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! Fenerbahçe imza için gitti 3

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, süreçle ilgili olarak, "Transferle ilgili bir kaç görüşme yapmaya gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapılan bu temasların ardından Fenerbahçe’nin, N’Golo Kante transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

