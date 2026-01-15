MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Organ nakli bekleniyor! Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan'dan üzen haber

Siroz teşhisi konulan, bu nedenle acilen karaciğer nakli olması gereken ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'dan yeni açıklama geldi. Umut Özkan 'Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi' ifadelerini kullandı.

Organ nakli bekleniyor! Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan'dan üzen haber
Öznur Yaslı İkier

2023'te siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi süreci devam eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Bağcılar’daki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; hayranlarını korkutan gelişme sonrası ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin son sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Organ nakli bekleniyor! Geniş Aile nin Cevahir i Ufuk Özkan dan üzen haber 1

"DURUMU MAALESEF ÇOK CİDDİ"

Sürecin oldukça hassas olduğunu vurgulayan Umut Özkan, ağabeyinin durumunun ciddiyetini şu sözlerle ifade etti:

''Gerekli tüm testlerimizi yaptırdık, şu an heyecanla sonuçları bekliyoruz. Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi. Doktorlarımız, uygun donör bulunana kadar hastaneden ayrılmasına kesinlikle izin vermiyor. Şu an için tek odak noktamız nakil süreci.''

Organ nakli bekleniyor! Geniş Aile nin Cevahir i Ufuk Özkan dan üzen haber 2

ACİL ORGAN NAKLİ ÇAĞRISI

Ünlü isimler tek tek acil organ nakli çağırısında bulundu. Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Elif Buse Doğan, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Selim Erdoğan, Melek Mosso, Talat Bulut, Onur Seyit Yaran, Pelin Öztekin ve Rojda Demirer, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Ufuk Özkan için acil donör çağrısı yaptılar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ödül törenine damga vurdu! Önü ayrı arkası ayrı olay...Ödül törenine damga vurdu! Önü ayrı arkası ayrı olay...
'En seksi Türk kadını' seçilmişti! Bir ödül daha 'En seksi Türk kadını' seçilmişti! Bir ödül daha

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ufuk Özkan geniş aile
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.