Organ nakli bekleniyor! Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan'dan üzen haber

2023'te siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi süreci devam eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Bağcılar’daki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; hayranlarını korkutan gelişme sonrası ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin son sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"DURUMU MAALESEF ÇOK CİDDİ"

Sürecin oldukça hassas olduğunu vurgulayan Umut Özkan, ağabeyinin durumunun ciddiyetini şu sözlerle ifade etti:

''Gerekli tüm testlerimizi yaptırdık, şu an heyecanla sonuçları bekliyoruz. Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi. Doktorlarımız, uygun donör bulunana kadar hastaneden ayrılmasına kesinlikle izin vermiyor. Şu an için tek odak noktamız nakil süreci.''

ACİL ORGAN NAKLİ ÇAĞRISI

Ünlü isimler tek tek acil organ nakli çağırısında bulundu. Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Elif Buse Doğan, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Selim Erdoğan, Melek Mosso, Talat Bulut, Onur Seyit Yaran, Pelin Öztekin ve Rojda Demirer, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Ufuk Özkan için acil donör çağrısı yaptılar.