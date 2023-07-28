Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosu UEFA'ya taşındı! TFF'nin raporu ortaya çıktı

28 şampiyonluğunun sayılması için TFF'ye başvuran Fenerbahçe çıkacak kararı bekliyor.

KOMİSYON KURULACAK

TFF, 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili komisyon kurulacağını söylemiş ve çalışmalara başladıklarını ifade etmişti.

UEFA'YA RAPOR GÖNDERİLDİ

TFF'nin UEFA'ya gönderdiği raporda Fenerbahçe'nin 3 yıldızlı olması dikkat çekti. Şimdi UEFA’nın vereceği karar bekleniyor.

UEFA TALİMATINA AYKIRI MI?

UEFA’da kulüpler başlığının 6. bendinin 3/c fıkrası: “Ulusal talimatlar gerektiriyorsa, isim/ logo vb ticaret odası ya da denk bir kuruluş tarafından tescil edilmelidir. İsim/logo, futbol federasyonunda kayıtlı ve ulusal müsabakalarda kullanılıyor olmalıdır. İsim/logo ticari bir ortağın reklamını yapamaz. Bu kuralın istisnaları, ilgili kulübün gerekçeli talebi üzerine UEFA yönetimi tarafından belirli bir istek durumunda kabul edilebilir. Talep edilmesi halinde kulüp, UEFA yönetimine gerekli kanıtları sağlamalıdır."

