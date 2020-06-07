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Fenerbahçe'nin Alberth Elis ile 3 yıllık anlaştığı iddia edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.06.2020 09:44 | Son Güncelleme

MLS ekiplerinden Houston'da forma giyen Alberth Elis'in Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi.

(futbolcentroamerica.com) haberine göre; sarı-lacivertli takım, 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3 yıllık anlaşmaya vardı. Haberde; tarafların imza aşamasına geldiği belirtildi.

FENOMEN RONALDO

Bu arada Inter TV, bir dönem kendi formalarını giyen Fenerbahçeli Emre Belözoğlu ve Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk’la röportaj yaptı. Emre, "Inter’de fenomen Ronaldo’yla oynadım. O günleri unutamam" dedi. Okan Buruk ise, "Inter önce Emre’yi fark etti, daha sonra benimle ilgilendi. Beni Inter’de en çok Zanetti etkilemişti" diye konuştu

(AKŞAM)


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