Fenerbahçe'nin Alberth Elis ile 3 yıllık anlaştığı iddia edildi

(futbolcentroamerica.com) haberine göre; sarı-lacivertli takım, 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3 yıllık anlaşmaya vardı. Haberde; tarafların imza aşamasına geldiği belirtildi.
Bu arada Inter TV, bir dönem kendi formalarını giyen Fenerbahçeli Emre Belözoğlu ve Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk’la röportaj yaptı. Emre, "Inter’de fenomen Ronaldo’yla oynadım. O günleri unutamam" dedi. Okan Buruk ise, "Inter önce Emre’yi fark etti, daha sonra benimle ilgilendi. Beni Inter’de en çok Zanetti etkilemişti" diye konuştu
(AKŞAM)
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