Fenerbahçe'nin Antalya kampı kadrosu belli oldu! Jorge Jesus Lemos ve Bruma'yı kadroya dahil etti

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasını hazırlık maçlarıyla değerlendiren Fenerbahçe Antalya'da düzenlenecek kamp için hazırlıklara başladı. 6-10 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya'da olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Buna göre Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Ertuğurul Çetin, İrfan Can Erğibayat, Muhmammed Doğukan, Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Lemos, Yiğit Efe, Yusuf Kocatürk, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Isak Vural İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Miha Zajc, Henrique, Bruma, Rossi, King, Matshuayi, Serdar Dursun

8 İSİM YOK

Fenerbahçe'de Emre Mor, Altay Bayındır, Enner Valencia, Arda Güler, Ezgjan Alioski, Joao Pedro, Sangare ve Luan Peres kamp kadrosunda yer almadı.

2 İSİM DAHİL EDİLDİ

Portekizli teknik adam Jorge Jesus lisans çıkartılmayan Lemos ve Bruma'yı da kadroya dahil etti. Jesus'un hazırlık maçlarında iki oyuncuya şans vermesi bekleniyor.

Kamp sürecinde Futbol A Takımı, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ve İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana ile hazırlık maçları yapacak.

????Fenerbahçe'nin Antalya kamp kadrosu açıklandı. pic.twitter.com/yMDbgKdvQs — Mynet Spor (@mynetspor) December 6, 2022



