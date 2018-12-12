SPOR

Fenerbahçe'nin Antonio Sanabria ile ilgilendiği iddia edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.12.2018 21:41 | Son Güncelleme

Sezona kötü başlangıç yapan ve küme düşme hattına gerilen Fenerbahçe, ligin ikinci yarısı için kolları sıvadı. Teknik Direktör Ersun Yanal'la sözleşme imzalaması beklenen sarı-lacivertlilerin, La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen golcü oyuncu Antonio Sanabria için girişimlere başladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Antonio Sanabria ile ilgilendiği iddia edildi

Islam Slimani ve Frey'den beklenen performansı göremeyen Fenerbahçe yönetimi, yeni golcü için harekete geçti.

İspanya’nın günlük spor gazetelerinden Estadio Deportivo’da yer alan habere göre sarı-lacivertli ekip, 2016-17 sezonunda 7.5 milyon Euro’ya Roma’dan, Betis’e transfer olan Paraguaylı golcü Antonio Sanabria için teklif yaptı.

Barcelona altyapısından yetişen ve Monchi tarafından Roma’ya kazandırılan Paraguaylı golcü bu sezon geride kalan 15 haftada 10 maçta 451 dakika forma giydi ve gol atamadı. 1.81 boyundaki 22 yaşındaki Sanabria, 11 kez de Paraguay Milli Takımı’nda formasını terletti ve sadece 1 gol atma başarısı gösterdi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
zaten takımında direkt oynayan başarılı bir oyuncu almayın nerde 11 maç 1 gol 0 asist yapan adam var onu alın alınki anamızı ağlasın siz benzia dan slimani den ayew den reyes ten akıllanmadınız dostmusunuz düşmanmısınız belli değil. bildiğiniz tanıdığınız tescilli en azılı en koyu fenerbahçe düşmanını bile bu aldığınız oyuncuları alıp fenerbahçeye bu kötülüğü yapmazdı. hadi fenerbahçe düşmalarını anladık da sizin fenerbahçeye bu kininiz ne bu kötülüğü fenerbahçeye niye yapıyorsunuz onu anlamadık. allah akıl fikir versin geçen sezon toplam 450 dk oynamış ve gol atamamış birinden ne bekliyorsun
Benden farkı yok bende hiç gol atmadım.
şakamı bu hiç gol atamamış ve transfer veveve boşa giden paralar
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