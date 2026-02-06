SPOR

Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosu iletildi: Kante, Guendouzi, Cherif eklendi, o isimler kadroda yer almadı

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi için UEFA’ya iletilen kadrosuna devre arasında takıma katılan Kante, Guendouzi, Cherif eklendi.

Mustafa Fidan

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda eşleştiği, İngiltere'nin Nottingham Forest maçında bu isimleri sahaya sürebilecek.

MERT GÜNOK VE ANTHONY MUSABA LİSTEYE YAZILMADI

Öte yandan ara transferde kadroya katılan Mert Günok ve Anthony Musaba listeye yazılmayan isimler oldu.

Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildirilen listesi şu isimlerden oluşuyor:

“Tarık Çetin, Ederson, Engin Can Biterge, Hulusi Ceylan, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nélson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Boran Eligüzel, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, Edson Alvarez, N'Golo Kante, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Yasir Boz, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Sidiki Cherif, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici”

