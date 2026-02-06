SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Kaleci Devis Vasquez Beşiktaş için İstanbul'da! Cordoba önermişti

Süper Lig'de transferin son gününde art arda ataklarla yıldız isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, kaleci transferini de bitirmeyi başardı. Siyah-Beyazlıların yeni kalecisi Devis Vasquez İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ın unutulmaz kalecisi Oscar Cordoba, Devis Vasquez'i 2020 yılında Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'ye önermişti.

Kaleci Devis Vasquez Beşiktaş için İstanbul'da! Cordoba önermişti
Mustafa Fidan

Beşiktaş, transferde hareketli günler yaşıyor. Ara transferde Mert Günok ile yollarını ayırdıktan sonra Ersin Destanoğlu ile rekabete girecek bir kaleci arayışında olan Beşiktaş sonunda mutlu sona ulaştı.

Kaleci Devis Vasquez Beşiktaş için İstanbul da! Cordoba önermişti 1

BEŞİKTAŞ'TAN BİR TRANSFER DAHA

Uzun süredir ilgilendiği isimlerle bir türlü anlaşma zemini sağlayamayan Siyah Beyazlılar, aradığı ismi İtalya'da buldu.

Kaleci Devis Vasquez Beşiktaş için İstanbul da! Cordoba önermişti 2

DEVİS VASQUEZ İSTANBUL'DA

Beşiktaş, Roma'nın 27 yaşındaki Kolombiyalı kalecisi Devis Vasquez'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah beyazlıların yeni transferi Vasquez, İstanbul'a geldi.

Kaleci Devis Vasquez Beşiktaş için İstanbul da! Cordoba önermişti 3

CORDOBA ZAMANINDA BOCA'YA ÖNERMİŞTİ

Beşiktaş'ın unutulmaz kalecisi Oscar Cordoba'nın da 2023 yılında Devis Vasquez için söylediği sözler ortaya çıktı.

Cordoba, Beşiktaş'ın yeni transferi için zamanında "Devis Vasquez'i 2020 yılında Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'ye önermiştim. Çok iyi özelliklere sahip bir kaleci. Umarım fırsat bulur. Bazen yetenekli olursunuz ama önünüzde biri vardır ve kendinizi gösteremezsiniz. Bu pozisyonu bildiğim için Devis Vasquez'e güveniyorum ve onun için referans oluyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosundaKante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda
Fenerbahçe Avrupa kadrosunu iletti: O isimler kadroda yokFenerbahçe Avrupa kadrosunu iletti: O isimler kadroda yok
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer beşiktaş kaleci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.