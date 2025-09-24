Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi D.Zagreb'in teknik direktöründen olay açıklama! Maç analizini bonservisi hala Fenerbahçe'de olan isimle yaptı...

Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde karşılaşacağı D.Zagreb karşılaşmasına hazırlanırken, rakip takımın teknik direktöründen çarpıcı açıklamalar geldi. Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Kovacevic, sarı lacivertlilerin analizini içeriden bir oyuncuyla yapması sosyal medyayı salladı. İşte detaylar…

‘‘HAYATIMDAKİ EN BÜYÜK MAÇ…’’

Dinamo Zagreb teknik direktörü Mario Kovacevic, "Fenerbahçe maçı teknik direktörlük hayatımdaki en büyük maç olacak. Biz de takım olarak çok iyiyiz, heyecanlıyız ve yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

‘‘LIVAKOVIC VE ZUFIC İLE KONUŞTUK!’’

Dinamo Zagreb teknik direktörü Mario Kovacevic: "Livakovic ile konuştuk. Sandro Zufic ile konuştuk. O Mourinho ile çalıştı. Her detaya bakıyoruz. Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik, net bir planımız var." Dedi ve sosyal medyada eleştiriler çığ gibi büyüdü. Sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyada kiralık olarak takımdan ayrılan Livakoviç ve eski antrenörü Zufic’e ateş püskürdü.

İSTEĞİNİ AÇIKLADI

Mario Kovacevic, ‘‘Yarınki maç birçok soruya cevap verecek. Çok yeni oyuncumuz var. Ne olacak, ne yapacağız bilmiyoruz, bakacağız. Bizim isteğimiz sonraki aşamaya geçmek.’’ ifadesinde bulundu.