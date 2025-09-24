SPOR

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi D.Zagreb'in teknik direktöründen olay açıklama! Maç analizini bonservisi hala Fenerbahçe'de olan isimle yaptı...

Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Dinamo Zagreb maçı hazırlıkları devam ederken, Hırvat ekibinin teknik adamı Kovacevic olay yaratacak açıklamalar yaptı. Sarı lacivertlilerin taktiğini tanıdık isimlerden öğrendiğini açıkladı.

Burak Kavuncu
Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

HIR Hırvatistan
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Girona
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde karşılaşacağı D.Zagreb karşılaşmasına hazırlanırken, rakip takımın teknik direktöründen çarpıcı açıklamalar geldi. Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Kovacevic, sarı lacivertlilerin analizini içeriden bir oyuncuyla yapması sosyal medyayı salladı. İşte detaylar…

‘‘HAYATIMDAKİ EN BÜYÜK MAÇ…’’

Fenerbahçe nin Avrupa Ligi ndeki rakibi D.Zagreb in teknik direktöründen olay açıklama! Maç analizini bonservisi hala Fenerbahçe de olan isimle yaptı... 1

Dinamo Zagreb teknik direktörü Mario Kovacevic, "Fenerbahçe maçı teknik direktörlük hayatımdaki en büyük maç olacak. Biz de takım olarak çok iyiyiz, heyecanlıyız ve yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

‘‘LIVAKOVIC VE ZUFIC İLE KONUŞTUK!’’

Fenerbahçe nin Avrupa Ligi ndeki rakibi D.Zagreb in teknik direktöründen olay açıklama! Maç analizini bonservisi hala Fenerbahçe de olan isimle yaptı... 2

Dinamo Zagreb teknik direktörü Mario Kovacevic: "Livakovic ile konuştuk. Sandro Zufic ile konuştuk. O Mourinho ile çalıştı. Her detaya bakıyoruz. Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik, net bir planımız var." Dedi ve sosyal medyada eleştiriler çığ gibi büyüdü. Sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyada kiralık olarak takımdan ayrılan Livakoviç ve eski antrenörü Zufic’e ateş püskürdü.

İSTEĞİNİ AÇIKLADI

Fenerbahçe nin Avrupa Ligi ndeki rakibi D.Zagreb in teknik direktöründen olay açıklama! Maç analizini bonservisi hala Fenerbahçe de olan isimle yaptı... 3

Mario Kovacevic, ‘‘Yarınki maç birçok soruya cevap verecek. Çok yeni oyuncumuz var. Ne olacak, ne yapacağız bilmiyoruz, bakacağız. Bizim isteğimiz sonraki aşamaya geçmek.’’ ifadesinde bulundu.

