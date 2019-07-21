Fenerbahçe’nin Avusturya kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe’nin Avusturya’da gerçekleştireceği üçüncü etap kamp çalışmaları kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosunda Napoli’ye transfer olacağı iddia edilen Makedon futbolcu Eljif Elmas yer almadı.
Fenerbahçe’nin Avusturya kampına götüreceği futbolcu kadrosu şu şekilde:
"Harun Tekin, Altay Bayındır, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Muhammed Gümüşkaya, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç."
Melo'dan Falcao'ya Galatasaray presi
Floransa'da Terim heyecanı
F.Bahçe'de Khedira sesleri
Trabzonspor Avusturya'ya gitti
Fenerbahçe hız kesmiyor
Atletico Madrid'den bir transfer daha
Afrika Kupası'nda şampiyon belli oldu!
İşte Koray Günter'in yeni takımı
Beşiktaş'ta sakatlık şoku
Trabzon'a keşan" motifli forma
Boyd ilk antrenmanına çıktı
Ali Keten imzayı attı
TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yapıldı
De Ligt resmen Juventus’ta
Okuyucu Yorumları 0 yorum