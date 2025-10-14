SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Milan Skriniar'a İtalyan kancası! İtalyan basını yıldız ismi Juventus'a yazdı...

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Milan Skriniar için İtalyan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan devi Juventus, stoperi Bremer’in sakatlığı sonrası gündemine Fenerbahçe’nin yıldız stoperini aldı.

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Milan Skriniar'a İtalyan kancası! İtalyan basını yıldız ismi Juventus'a yazdı...
Burak Kavuncu
Milan Skriniar

Milan Skriniar

SLO Slovakya
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’nin başarılı stoperi Milan Skriniar İtalyan devi Juventus’un radarına girdi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarı-lacivertli ekipte forma giydikten sonra PSG’den bonservisi alınan Slovak stoperi Juventus’un kadrosuna katmak istediği belirtildi.

SKRINIAR İÇİN DEVREDELER

Fenerbahçe nin başarılı stoperi Milan Skriniar a İtalyan kancası! İtalyan basını yıldız ismi Juventus a yazdı... 1

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Juventus, Bremer'in sakatlığı nedeniyle Milan Skriniar'ı gündemine aldı. Haberde yer alan iddiaya göre, Juventus Genel Direktörü Damien Comolli, Skriniar için nabız yoklamaya başladı bile...

SKRINIAR OLMAZ MIN-JAE

Fenerbahçe nin başarılı stoperi Milan Skriniar a İtalyan kancası! İtalyan basını yıldız ismi Juventus a yazdı... 2

Haberin devamında ise Juventus’un Skriniar’dan beklediği yanıtı alamazsa kadrosunu eski bir Fenerbahçeli Kım-Mın-Jae ile güçlendirmek istediği yazıldı. Bremer’in sakatlığı sonrası harıl harıl stoper arayan İtalyan ekibi için Mın-Jae hedefi o kadar da yakın görünmüyor. Zira kadrosunda 2 AB dışı oyuncu hakkı bulunduran ekibin bu hakkını Güney Koreli oyuncudan yana kullanıp kullanmayacağı belirsizliğini koruyor.

JOSE MOURINHO AYRILINCA...

Fenerbahçe nin başarılı stoperi Milan Skriniar a İtalyan kancası! İtalyan basını yıldız ismi Juventus a yazdı... 3

Haberde, "Skriniar, Jose Mourinho’nun özel isteğiyle Fenerbahçe’ye gelmişti. Ancak artık Benfica’da olan ‘Special One’ın ayrılışı, Skriniar’ın durumunu Juventus açısından daha ‘ulaşılabilir’ hâle getiriyor. 30 yaşındaki Slovak oyuncu, temmuz ayında da zaten değerlendirilen bir fikirdi.” ifadelerine yer verildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suudi ekibi Neom bu kez de Mauro Icardi için geldi! Suudi ekibi Neom bu kez de Mauro Icardi için geldi!
Galatasaray'da Victor Osimhen vatandaşını getiriyor! Galatasaray'da Victor Osimhen vatandaşını getiriyor!
Anahtar Kelimeler:
transfer Juventus Damien Comolli son dakika fenerbahçe Milan Skriniar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.