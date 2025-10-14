Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Milan Skriniar'a İtalyan kancası! İtalyan basını yıldız ismi Juventus'a yazdı...

Fenerbahçe’nin başarılı stoperi Milan Skriniar İtalyan devi Juventus’un radarına girdi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarı-lacivertli ekipte forma giydikten sonra PSG’den bonservisi alınan Slovak stoperi Juventus’un kadrosuna katmak istediği belirtildi.

SKRINIAR İÇİN DEVREDELER

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Juventus, Bremer'in sakatlığı nedeniyle Milan Skriniar'ı gündemine aldı. Haberde yer alan iddiaya göre, Juventus Genel Direktörü Damien Comolli, Skriniar için nabız yoklamaya başladı bile...

SKRINIAR OLMAZ MIN-JAE

Haberin devamında ise Juventus’un Skriniar’dan beklediği yanıtı alamazsa kadrosunu eski bir Fenerbahçeli Kım-Mın-Jae ile güçlendirmek istediği yazıldı. Bremer’in sakatlığı sonrası harıl harıl stoper arayan İtalyan ekibi için Mın-Jae hedefi o kadar da yakın görünmüyor. Zira kadrosunda 2 AB dışı oyuncu hakkı bulunduran ekibin bu hakkını Güney Koreli oyuncudan yana kullanıp kullanmayacağı belirsizliğini koruyor.

JOSE MOURINHO AYRILINCA...

Haberde, "Skriniar, Jose Mourinho’nun özel isteğiyle Fenerbahçe’ye gelmişti. Ancak artık Benfica’da olan ‘Special One’ın ayrılışı, Skriniar’ın durumunu Juventus açısından daha ‘ulaşılabilir’ hâle getiriyor. 30 yaşındaki Slovak oyuncu, temmuz ayında da zaten değerlendirilen bir fikirdi.” ifadelerine yer verildi.