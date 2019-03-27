Fenerbahçe için bomba transfer iddiası!

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları erken başlarken, Belçika basınından önemli bir iddia geldi.

Habere göre; Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, Beveren'da forma giyen kanat oyuncusu Nana Ampomah'ın peşine düştü.

Avrupa'nın birçok ekibinin radarında olan genç oyuncu için Fenerbahçe'nin 3 milyon Euro'luk teklif yaptığı öne sürülürken Ampomah ve kulübünün kararı sezon sonunda verecekleri ifade edildi. 2016 yılında transfer olduğu Beveren'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Ganalı oyuncu, 22 maçta 7 gol ve 6 asist üreterek dikkat çekti.

