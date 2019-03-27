Fenerbahçe için bomba transfer iddiası!

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları erken başlarken, Belçika basınından önemli bir iddia geldi.
Habere göre; Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, Beveren'da forma giyen kanat oyuncusu Nana Ampomah'ın peşine düştü.
Avrupa'nın birçok ekibinin radarında olan genç oyuncu için Fenerbahçe'nin 3 milyon Euro'luk teklif yaptığı öne sürülürken Ampomah ve kulübünün kararı sezon sonunda verecekleri ifade edildi. 2016 yılında transfer olduğu Beveren'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Ganalı oyuncu, 22 maçta 7 gol ve 6 asist üreterek dikkat çekti.
Galatasaray'a bir şok daha!
G.Saray taraftarından 'lise' tepkisi
Fenerbahçe'de çifte imza!
Fikret Orman'dan yeni hoca açıklaması
'Milli takımla şampiyonluk istiyorum'
'Ali Koç'un emekleri boşa gitmeyecek'
Trabzonspor'da altyapı kararı
Ronaldo depremi! Juventus şokta...
Fransa İzlanda'yı dağıttı!
Nuri Şahin müjdeyi verdi! Türkiye...
Ozan Kabak'a dev talip!
Hocası açıkladı! 'G.Saray'da oynayabilir'
Onazi Trabzon'a döndü
Almanya son nefeste!
UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede 2 Türk var
Okuyucu Yorumları 0 yorum