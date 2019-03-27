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Fenerbahçe için bomba transfer iddiası!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.03.2019 17:28 | Son Güncelleme

Belçika basını, yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin Beveren forması giyen Nana Ampomah için teklif yaptığını yazdı.

Fenerbahçe için bomba transfer iddiası!

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları erken başlarken, Belçika basınından önemli bir iddia geldi.

Habere göre; Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, Beveren'da forma giyen kanat oyuncusu Nana Ampomah'ın peşine düştü.

Avrupa'nın birçok ekibinin radarında olan genç oyuncu için Fenerbahçe'nin 3 milyon Euro'luk teklif yaptığı öne sürülürken Ampomah ve kulübünün kararı sezon sonunda verecekleri ifade edildi. 2016 yılında transfer olduğu Beveren'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Ganalı oyuncu, 22 maçta 7 gol ve 6 asist üreterek dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beveren Nana Ampomah

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