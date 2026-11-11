Real Madrid'den Arda Güler'e tarihi teklif! Astronomik serbest kalma bedeli

Valencia karşısındaki performansıyla İspanya'da gündem olan Arda Güler için Real Madrid yönetimi harekete geçti. Başkan Florentino Perez'in milli yıldızın geleceğini güvence altına almak için hazırladığı teklifin detayları ortaya çıktı.

FLORENTINO PEREZ'DEN ARDA GÜLER OPERASYONU

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Valencia'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden Real Madrid'de Arda Güler, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyete önemli katkı sağladı. Milli futbolcunun yükselen grafiği, İspanyol basınında da geniş yankı uyandırdı.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler'in geleceğini kulübe bağlamak için sözleşme uzatma çalışmalarını başlatma kararı aldı. Bu hamlede Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in genç yıldızla ilgilenmesinin etkili olduğu öne sürüldü.

2035 YILINA KADAR SÖZLEŞME VE 800 MİLYON EURO!

Real Madrid'in Arda Güler'e sunmayı planladığı yeni sözleşmenin şartları ise dikkat çekti. İddiaya göre İspanyol devi, milli futbolcunun kontratını 2035 yazına kadar uzatmayı ve maaşında önemli bir artış yapmayı hedefliyor.

Teklifin en çarpıcı maddesi ise 800 milyon euroluk serbest kalma bedeli olacak. Böylece Real Madrid'in, Arda Güler'e yönelik Avrupa kulüplerinden gelebilecek olası transfer girişimlerinin önüne geçmeyi amaçladığı belirtiliyor.

REAL MADRID'İN GELECEK PLANINDA ARDA GÜLER VAR

Eflatun-beyazlı yönetimin, 20 yaşındaki futbolcuyu gelecek yıllarda takımın en önemli parçalarından biri olarak gördüğü ifade ediliyor. Real Madrid'in uzun vadeli planlarında Arda Güler'e özel bir yer ayırdığı ve genç yıldızı takımda tutmak istediği aktarıldı.