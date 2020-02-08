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Fenerbahçe'nin borcu 2 milyar 190 TL

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.02.2020 12:57 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş, Fenerbahçe Derneği’nin borcunun 2 milyar 190 milyon TL olarak açıkladı.

Fenerbahçe'nin borcu 2 milyar 190 TL

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde devam ederken Denetim Kurulu Üyesi Fuat Durutaş sarı-lacivertlilerin borçları hakkında açıklamalarda bulundu.

Borçlanmalar hakkında bilgi veren Durutaş, "1 Ocak 2019-30 Eylül 2019 dönemine ilişkin mali idari hususları kapsayan aktif toplamda bütçede 50 milyon TL artış olmuştur. Kısa ve uzun vadeli kaynaklarda 31.12.2018 tarihine göre 262 milyon TL artış oldu. 1 Ocak 2019 ve 30 Ocak 2019 tarihi itibariyle derneğin borcu 2 milyar 190 milyon TL’dir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Fuat Durutaş Faruk Ilgaz Tesisleri

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ALİ KOÇ BAŞKANINIZ SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRECEĞİNE BORÇLARINIZI ÖDESİN.winwin deki paralar nerde diye sorun aptal olmayın Fenerbahçe taraftarı
bi stad yapanımız vergi borcumuzu silenimiz yok. şuan diğer sözde büyük kulüpler rahatsa sırtını biryerlere dayadığı içindir. fenerbahçenin fenerbehçeliden başka dostu yok
Yuh.
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