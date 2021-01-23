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Fenerbahçe'nin borcu 4 milyar 719 milyon TL

23.01.2021 13:06 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin borcu 4 milyar 719 milyon TL

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Musa Erdemir, sarı-lacivertli kulübün borcunun 4 milyar 719 milyon 708 bin 486 TL olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak başladı.

FB TV ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan 2021 yılı Ocak ayı olağan divan kurulu toplantısını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük evinden yönetirken, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Ülker Stadı 1907 Tribünü’nde sosyal mesafe kuralına uyarak takip etti.

Yüksek Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Musa Erdemir, denetim kurulu raporlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Musa Erdemir, Fenerbahçe Kulübü’nün borcunun 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 4 milyar 719 milyon 708 bin 486 TL olduğunu açıkladı.

Erdemir, "30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla kısa vadeli 2 milyar 464 milyon 320 bin 994 TL, uzun vadeli ise 2 milyar 255 milyon 387 bin 492 TL olmak üzere konsolide toplam borç tutarı 4 milyar 719 milyon 708 bin 486 TL’dir" dedi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: DHA

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