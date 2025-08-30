Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yıldızı Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan'a rekor bedelle transfer oluyor!

Fenerbahçe'nin gelecek vadeden oyuncusu Yusuf Akçiçek'in transferi, son günlerde futbol dünyasının en çok konuştuğu konuların başında geliyor. İtalyan devi Inter'in uzun süredir radarında olan genç yetenek için flaş bir iddia ortaya atıldı.

INTER MASADAN KALKTI

Inter, Yusuf Akçiçek transferinden vazgeçti. Bu gelişme, transfer sürecinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak belirtilirken üstünden çok geçmeden Suudi Arabistan cephesinden flaş bir hamle geldi.

22 MİLYON EURO TEKLİF

Al Hilal, Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek'i kadrosuna katmak istiyor. Kulüpler arasındaki görüşmeler olumlu bir şekilde devam ediyor. Al Hilal'in 22 milyon Euro nakit + bonus ve sonraki satıştan pay teklif ettiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin pazarlıklarda sona geldiği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE'DEN HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

Fenerbahçe cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sarı-lacivertli yönetimin, Yusuf Akçiçek'i takımda tutmak veya yüksek bir bonservis bedeliyle satmak arasında kararsız olduğu ifade ediliyor. Yusuf Akçiçek'in transferiyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, genç oyuncunun geleceği merakla bekleniyor.