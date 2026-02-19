SPOR

Real Madrid'de Jose Mourinho depremi! İspanyollar o gizli maddeyi patlattı

Teknik direktörlük görevini sezon sonuna kadar Alvaro Arbeloa'ya emanet eden Real Madrid'de, Jose Mourinho sesleri giderek yükseliyor! İspanyol basını, Portekizli hocanın Benfica ile olan sözleşmesindeki "10 günlük bedelsiz çıkış" maddesini duyurdu. Mourinho'nun, Fenerbahçe'den sonra Benfica'da da kritik maçlar öncesi rakip takımlarla anılması her iki kulübün taraftarını adeta isyan ettirdi!

Emre Şen

Xabi Alonso sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren ve sezon sonuna kadar takımı efsane isimlerinden Alvaro Arbeloa'ya emanet eden Real Madrid'de, gündeme düşen son isim futbol dünyasını yerinden oynattı. Bir dönem Madrid ekibiyle kupalara ambargo koyan ve taraftarın sevgilisi olan Jose Mourinho için geri dönüş çanları çalıyor.

İSPANYOLLAR SÖZLEŞMEDEKİ O GİZLİ MADDEYİ DUYURDU!

Real Madrid de Jose Mourinho depremi! İspanyollar o gizli maddeyi patlattı 1

İspanya'nın önde gelen yüksek tirajlı gazetelerinden Diario AS, Portekizli teknik adamın şu an çalıştırdığı Benfica ile olan sözleşmesindeki çok gizli bir detayı gün yüzüne çıkardı.

Habere göre; Mourinho'nun kontratında sezon sonunda sadece 10 günlük bir zaman dilimi içerisinde geçerli olan özel bir madde bulunuyor. Bu maddeye göre tecrübeli çalıştırıcı, belirtilen tarihler arasında takımdan "bedelsiz ayrılabilir" hakkına sahip.

PEREZ'İN ARADIĞI "KAZANAN" KARAKTER

Real Madrid de Jose Mourinho depremi! İspanyollar o gizli maddeyi patlattı 2

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, takımı yeniden ayağa kaldıracak "sert ve kazanan" bir karakter aradığı futbol kamuoyunca biliniyor. Benfica'da sergilediği performansla eski formuna kavuştuğunun sinyallerini veren Mourinho'nun, Madrid'den gelecek olası bir teklife hiç düşünmeden "evet" demesine kesin gözüyle bakılıyor.

Eğer Real Madrid yönetimi, sezonun bitimiyle başlayan o 10 günlük sürede hamlesini yaparsa, Mourinho herhangi bir tazminat ödemeden yeniden eflatun-beyazlı eşofmanları giyecek.

FENERBAHÇE VE BENFICA TARAFTARI İSYANDA!

Real Madrid de Jose Mourinho depremi! İspanyollar o gizli maddeyi patlattı 3

Haberin duyulmasının ardından sosyal medyada büyük bir tepki dalgası oluştu. Mourinho'nun Fenerbahçe'de çalıştığı dönemde Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleştiği Benfica ile gizli görüşmelerde bulunması günlerce konuşulmuştu.

Şimdi ise Benfica'yı çalıştırırken, olası rakibi Real Madrid ile adının anılması ve ayrılık planları yapması, hem Sarı-Lacivertli hem de Portekizli taraftarları çileden çıkardı. Taraftarlar, tecrübeli hocayı "etik davranmamakla" suçluyor.

